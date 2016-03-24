Reuters'a konuşan Türk yetkili: Türkiye, Brüksel saldırganını iki kere sınır dışı etti

Uluslararası haber ajansı Reuters, isim vermediği bir üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Temmuz 2015'te sınır dışı ettiği Brüksel saldırganı Brahim el Bakraoui'nin, Ağustos ayında ülkeye ikinci kere giriş yaptığını ve saldırganın tekrar sınır dışı edildiğini yazdı.

Brahim el Bakraoui, önceki gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen terör saldırılarında kendini patlatan intihar bombacılarından biri. Brüksel Havalimanı'nda kendini havaya uçuran Brahim el Bakraoui'nin kardeşi Khalid el Bakraoui de kentteki bir metro istasyonunda intihar saldırısı düzenlemişti. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırılarda üç bombacı dahil, 34 kişi hayatını kaybetmişti.