Brüksel'deki ölü sayısı artabilir



Bir hafta önce Brüksel’de düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı tam olarak belirlenemedi. Belçika makamları saldırı mahallerinde en az 31 ceset bulunduğunu açıkladı. Saldırılarda üç de terörist ölmüştü. Resmi makamlara, bütün yetkili çevrelere ulaşmamış olmakla birlikte ölü sayısının önce açıklanandan fazla olduğuna dair bilgilerin ulaştığı haber veriliyor. Kriz masası sözcüsü, Alman Haber Ajansı’nın (dpa) sorusu üzerine, hastanelerdeki ölümler nedeniyle gerçek ölü sayısının arttığını ancak kesin rakam verilemeyeceğini söyledi. Ölülerden 28’inin kimliklerinin belirlendiği, üç cesetle ilgili DNA testlerinin ise devam etmekte olduğu açıklandı. Sözcü karışıklığın devam etmekte olan gelişmelerden kaynaklandığını, ölü sayısının belirlenmesinden farklı resmi dairelerin sorumlu olduğunu ve hastanelerdeki durumla ilgili açıklamayı sağlık bakanlığının yapabileceğini belirtti.

Saldırıların ardından yapılan ilk açıklamalarda Brüksel havalimanı ile bir metro istasyonunda 28 kişinin öldürüldüğü açıklanmış, daha sonra ise bu sayı 31 olarak düzeltilmişti. Aynı zamanda saldırılarda kendisini havaya uçuran 3 terörist de öldü.

Avrupa çapında başlatılan kovuşturma kapsamında göz altına alınanların sayısı artıyor. Hollanda’da tutuklanan 32 yaşındaki Fransız’ın Paris’teki saldırının hazırlığına katıldığı tahmin ediliyor. Yetkili savcılık zanlının en kısa zamanda Fransa’ya iade edilebileceğini duyurdu. Pazar günkü operasyonda Fransız vatandaşıyla birlikte üç kişi daha gözaltına alınmıştı.

Brüksel’deki 13 evde yapılan aramanın Salı günkü bombalı saldırılarla ilgili olup olmadığı açıklanmadı. Operasyon sırasında gözaltına alınanlardan beşi salıverildi. Zaventem Havalimanı ile metro istasyonundaki terör saldırılarının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.