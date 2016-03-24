Brüksel saldırılarında 'dördüncü bombacı' şüphesi; Saldırganlardan biri Türk mü?

Brüksel Savcısı Frederic Van Leeuw, Maebeek’te 20 kişinin hayatını kaybettiği metro saldırısını düzenleyen kişinin Khalid Bakraoui olduğunu, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan Zaventem Havalimanı saldırısının faillerinden birinin ise kardeşi İbrahim Bakraoui olduğunu açıkladı. İki kardeşin, daha önce terör kaydının bulunmadığı, ancak işledikleri adli suçlar yüzünden INTERPOL tarafından arandıkları kaydedildi. Belçikalı polis kaynakları , IŞİD'in 'bomba mühendisi' listesinde yer alan ve patlamalardan önce kaçtığı düşünülen Najim Laachraoui'nin öldüğünü öne sürerken, dördüncü şüphelinin Türk kökenli olduğu üzerinde duruluyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Belçikalı yetkililer, daha önce terörle mücadele ekibi tarafından izlenen 22 yaşındaki Türk kökenli Belçikalının peşinde. Türk kökenli kişinin, önceki gün Zaventem Havalimanı’nı hedef alan saldırıların ardından havaalanını hızlıca terk eden Audi S4 marka aracın içinde bulunduğu düşünülüyor. Görgü tanıklarının ifadesi de arabada üç kişinin bulunduğu yönünde. Belçika polisini alarma geçiren Türk kökenli kişinin yakın zamanda Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, Belçika medyası, havalimanındaki kamera kayıtlarında görüntülenen “beyaz kazaklı” kişinin Najim Laachraoui adlı IŞİD üyesi olduğunu öne sürüldü.

Laachraoui, Paris saldırılarının da kilit ismi. 2013 yılından bu yana hakkında yakalama emri olmasına rağmen geçen yıl sahte kimlikle Belçika’ya giriş yapmayı başaran Laachraoui’nin Brüksel’deki havalimanı ve metro saldırılarını organize ettiği öne sürülüyor. Eylül 2015’de Macaristan’ın Avusturya sınırında durdurulan otomobilde bulunan ve takma adını kullanan Laachraoui, Paris zanlısı Abdeslam ile birlikte seyahat ediyordu. Belçika polisi, Avrupa’nın en çok aranan ismi olan Laachraoui’nin, Paris saldırılarında kullanılan bombaları imal eden kişi olduğunu belirtirken, iki saldırıda da aynı bombaların kullanılmasına dikkat çekti.