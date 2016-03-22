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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'deki saldırıları IŞİD üstlendi

Sabah saatlerinde Brüksel'de düzenlenen bombalı saldırıları IŞİD üstlendi.

22 Mart 2016 19:55

Brüksel'de bugün meydana gelen bombalı saldırıları radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Örgüte yakın haber ajansı Amak'ın haberinde, ‘IŞİD
savaşçılarının patlayıcı yüklü yelek ve
patlayıcılarla salı günü bir dizi bombalı saldırı gerçekleştirdikleri' kaydedildi. Açıklamada hedefin bir
havaalanı ve kent merkezindeki bir metro istasyonu olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel’de Zaventem Havalimanı'nda iki ve kent
merkezindeki Maelbeek metro istasyonunda bir patlama meydana gelmiş, havaalanında en az 14,
metroda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Patlamalar nedeniyle ülkede en yüksek
seviyede terör alarmı verilirken, vatandaşlardan bulundukları yerde kalmaları istendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SabahBrükselIŞİDAmakBelçikaBrüksel Zaventem HavalimanıMaelbeekDeutsche Welle Türkçe DWBKBW

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