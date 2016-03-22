Brüksel'deki saldırıları IŞİD üstlendi

Brüksel'de bugün meydana gelen bombalı saldırıları radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Örgüte yakın haber ajansı Amak'ın haberinde, ‘IŞİD

savaşçılarının patlayıcı yüklü yelek ve

patlayıcılarla salı günü bir dizi bombalı saldırı gerçekleştirdikleri' kaydedildi. Açıklamada hedefin bir

havaalanı ve kent merkezindeki bir metro istasyonu olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel’de Zaventem Havalimanı'nda iki ve kent

merkezindeki Maelbeek metro istasyonunda bir patlama meydana gelmiş, havaalanında en az 14,

metroda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Patlamalar nedeniyle ülkede en yüksek

seviyede terör alarmı verilirken, vatandaşlardan bulundukları yerde kalmaları istendi.