Boston, Paris ve Brüksel saldırılarında ölümden kıl payı kurtuldu!

19 yaşındaki Mason Wells, Boston, Paris ve Brüksel’deki saldırıların hepsinde oradaydı ve ölümden kıl payı kurtuldu. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki saldırıda şarapnel parçası ile yaralanan Mason, daha önce Paris ve Boston saldırılarından da ucuz kurtulmuştu.

Dailymail.com'nun haberine göre Mason'un babası Chad Wells oğlunun bu saldırılarda hayatta kalmasını şöyle değerlendiriyor:

"Yaşaması bir mucize. Bu olay bizim için bir lütuf"

Havalimanında patlama sırasından saldırının ortasında kalan Mason'un tedavisi Belçika'da halen devam ediyor. 2013 yılında ABD'de Boston Maratonu sırasında bitiş çizgisi yakınlarında meydana gelen patlama 3 kişi ölmüş, 17'si ağır 140'tan fazla kişide ağır yaralanmıştı. Paris'te geçen yıl meydana saldırılarda ise 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'i çifte terör saldırısı vurmuştu. Havalimanı ve şehir merkezindeki bir metro istasyonunda meydana gelen patlamalarda 31 kişi yaşamını yitirmişti.