Snowden: Brüksel saldırısı önlenebilirdi, Türkiye Belçika’yı uyarmıştı

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden, Brüksel’de gerçekleşen terör saldırısının “geleneksel istihbarat yöntemleriyle” engellenebileceğini belirterek “Türkiye Belçikalı yetkilileri uyarmıştı” dedi.

2013’te NSA belgelerini sızdırarak dünya gündemine oturan ve ardından Rusya’ya sığınmacı olarak yerleşen Snowden, ABD’nin Arizona Üniversitesi’nde dün düzenlenen bir panele telekonferansla katıldı.

Sputnik’in haberine göre Türkiye’nin terör eyleminden önce Belçika hükümetini “saldırıyı yapacak şahısların şüpheli faaliyetleri konusunda uyardığını” belirten Snowden, şu ifadeleri kullandı:

“Belçika saldırısı geleneksel istihbarat yöntemleriyle engellenebilirdi… Kaynaklar yanlış kullanılıyor. Çok fazla (istihbarat) topladığınızda hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Odağınızı kaybediyorsunuz. Her şey o gürültüde kayboluyor, kör oluyorsunuz. Artık o kadar çok bilgiyi tasnif edip gizliyoruz ki hayatlarımızı gerçekten tehdit eden bir sırrın ne olduğunu anlamaz hale geliyoruz.”

Snowden, Rus yetkililerin de 2011’de Tamerlan Çarnayev konusunda ABD’yi uyardığını ekledi. Çarnayev, 2013’te kardeşiyle birlikte Boston Maratonu’nu bombalamıştı.