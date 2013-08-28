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Dünya

İbrahimi: Suriye'deki saldırıda kimyasal madde kullanıldığı yönünde deliller var

İsviçre'de konuşan BM ve Arap Birliği Suriye Özel Yetkilisi Lakhdar el-İbrahimi, 'Şam'daki saldırıda kimyasal madde kullanıldığına dair deliller olduğunu' söyledi

28 Ağustos 2013 16:57

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar el-İbrahimi, Şam’ın doğusundaki Gota’da 21 Ağustos’ta düzenlenen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kimyasal madde kullanıldığı yönünde deliller olduğunu, ancak Beşşar Esad rejimine yönelik bir askeri operasyon için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayını alması gerektiğini ifade etti.

İsviçre’nin Cenevre kentinde konuşan İbrahimi, BM heyetinin Suriye’nin başkenti Şam’da 21 Ağustos’ta düzenlenen ve kimyasal silah kullandığı öne sürülen saldırı ve Batılı ülkelerin Beşşar Esad rejimine karşı düzenlemeye hazırladığı operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahimi ölümlere, bazı kimyasal maddelerin sebep olduğunun kanıtlandığını fakat bunun arkasında Suriye rejiminin olduğu konusunda BM'ye bir kanıt sunulmadığını dile getirdi.

İbrahimi, “Öyle görünüyor ki, saldırıda kimyasala benzer bir madde kullanılmış; ancak yine de, uluslararası hukuka göre ABD’nin liderliğinde yapılacak askeri bir operasyon için önce 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin onayının alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 

Güvenlik Konseyi toplanıyor

 

Bu arada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu akşam Suriye gündemiyle toplanıyor. İngiltere Başbakanı David Cameron'un çağrısıyla bu akşam ABD'nin New York kentindeki BM Merkezi'nde bir araya gelecek Güvenlik Konseyi Suriye'ye müdahale opsiyonunu masaya yatıracak.

Rusya, Güvenlik Konseyi'nden herhangi bir karar çıkabilmesi için, Suriye'de inceleme yapan BM heyetinin raporunun sonucunun beklenmesi gerektiğini bildirdi.

 

'ABD tek başına saldırmayacak' iddiası

 

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkilinin ise, ülkesinin Suriye'ye yönelik 'tek taraflı' bir müdahaleye kalkışmayacağını söylediği öne sürüldü. İddiaya göre yetkili, "ABD Esad rejimine yönelik, tek taraflı bir müdahale gerçekleştirmeyecek" dedi.

 

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