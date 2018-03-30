Boğaziçi Üniversitesi'nde açıklama krizi: "Baskıcı ortam devam ederse ders verilmesi mümkün değildir" dendi, 10 dakikada yalanlama geldi

Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği operasyonla ilgili olarak karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan gerilim ve ardından 11 öğrencinin gözaltına alınmasıyla bir süredir gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'nde, 'açıklama krizi' yaşandı. Üniversitenin çalışanları ve öğrencilerle iletişim kurduğu mail sistemi üzerinden 15:41'de yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan olaylar neticesinde 'üniversitenin temel ilke ve duruşunu yitirdiği; fikirlerin korku ve endişe ile ifade edildiği bir yapıya evrildiği ve üniversite organlarının bu süreçler içerisinde işlev kaybı yaşadığı' belirtilerek, "Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

İlk açıklamadan yaklaşık 10 dakika sonra yapılan bir diğer duyuruda ise ilk açıklamanın Rektörlük izni olmaksızın gerçekleştirildiği belirtilerek, "Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz" dendi.

Öğrenci İşleri imzasıyla atılan ilk iki mail'in ardından ise son açıklamayı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. Sisteme 'sızma' olduğunu savunan Rektörlük açıklamasında "'ÜniveritemizdeYaşanan Son Olaylar Üzerine' ve 'Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!' başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Afrin sürecine dair okulda yaşanan gerilime dair Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 'baskıcı ortam devam ettiği sürece üniversitede ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanmasının’ mümkün olmadığı belirtilmişti. Boğaziçi Üniversitesi tarafından öğrencilere ve üniversite mensuplarına 15:41'de gönderilen açıklamada, "19 Mart 2018 Pazartesi günü üniversite iradesi dışında gerçekleşen tatsız olayları desteklemediğimiz gibi bu olaylar neticesinde üniversite idaresine müdahale edilmesini de desteklemiyoruz” denirken; yaşananlar neticesinde ‘üniversitenin temel ilke ve duruşunu yitirmiş olduğu; fikirlerin korku ve endişe ile ifade edildiği bir yapıya evrildiği ve üniversite organlarının bu süreçler içerisinde işlev kaybı yaşadığı’ özeleştirisinde bulunulmuştu.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltı süresi bir hafta uzatıldı

"Yaşanan bu kayıplar eşliğinde meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır” denen açıklamada, tüm akademisyen ve öğrencilere 'zedelenmiş olan Boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olma’ çağrısı yapılmıştı Boğaziçi Üniversitesi kayıt sisteminden öğrenci ve çalışanlara toplu olarak gönderilen elektronik postada şu ifadeler yer almıştı:

"Değerli Boğaziçi Üniversitesi mensupları ve sevgili öğrenciler,

Son dönemlerde yaşanan olaylar neticesinde üniversitemiz tarihinde ilkleri yaşar olmuş ve yaşananlardan ötürü

yıllardır süre gelen Boğaziçi kimliği ve kültürü ciddi ölçüde zarar görmüştür. 19 Mart 2018 Pazartesi günü üniversite

iradesi dışında gerçekleşen tatsız olayları desteklemediğimiz gibi bu olaylar neticesinde üniversite idaresine

müdahale edilmesini de desteklemiyoruz. Öyle ki üniversitemiz temel ilkelerini ve duruşunu yitirmiş olup fikirlerin

korku ve endişe ile ifade edildiği bir yapıya evrilmiş ve üniversite organları bu süreçler içerisinde işlev kaybı yaşamıştır.

Yaşanan bu kayıplar eşliğinde meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır.

Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir. Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz."

İkinci açıklama 10 dakika sonra geldi

İlk açıklama sonrasında 15:51'de yapılan duyuru ise "Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!" başlığıyla yayınlandı ve şu ifadeler yer aldı:

"Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz."

Rektörlük: Sızma oldu!

Öğrenci İşleri'nden art arda gelen iki farklı açıklama sonrasında son açıklama ise elektronik postayla Rektörlük'ten geldi.

"30 Mart 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi'nin e-mail sisteminden bir sızma sonucu gönderilen 'Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine' ve 'Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!' başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır".