Boğaziçi gözaltılarında son durum: 3 öğrenci daha aranıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin’e girmesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart’ta lokum dağıtan grubu protesto eden öğrencileri videodan tespit eden polis, dün sabah Kuzey Kampus’ta arama yaptı ve 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Toplam gözaltı sayısı 15 olurken, avukat Doğuşcan Aygün, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 öğrencinin daha arandığını söyledi.

Doğuşcan Aygün, “Gözaltındaki 11 kişi Gayrettepe’de. Müvekkilimin nerede tutulduğunu öğrenmem bile 2 gün sürdü. Serbest bırakılanlar oldu. 3 öğrenci hakkında daha gözaltı kararı var. Perşembe – Cuma günü savcılık sorgusu aşamasına geçilmesini bekliyoruz” dedi.

Erdoğan “Terörist” demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtan grubu protesto eden üniversitelilere, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diye tepki göstermişti. Dört gün önce terör örgütü propagandası suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alınmış, ‘Marksist Fikir Topluluğu’ üyesi olduğu belirtilen üç öğrenci de dün gözaltına alınmıştı.