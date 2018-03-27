Gençlik örgütlerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılara tepki: Öğrenciler serbest bırakılsın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz" sözleri sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gözaltılara tepkiler giderek büyüyor. Gençlik örgütleri, AKP’nin üniversiteleri hedefe koyduğunu belirterek, "İHD ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunu Müslümanlar da üniversitelere dönük baskılara karşı birlikte mücadele" çağrısı yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ev ve yurtlara düzenlenen baskınlarla gözaltına alınmasına ilişkin gençlik örgütleri, İHD İstanbul Şubesinde bir açıklama yaptı.

Marksist Fikir Topluluğu (MFT), Öğrenci Kolektifleri, Kaldıraç, Yeni Demokrat Gençlik, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Gençliği, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) ve Öğrenci İnisiyatifi, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi. Gençlik örgütleri adına açıklamayı Boğaziçi Üniversitesi Öğrencisi ve MFT Üyesi Tilbe Akan okudu. Akan, iktidarın üniversitedeki sol muhalefeti sindirmeye çalıştığını söyleyerek, “Üniversiteler her zaman özgür düşüncenin serpildiği; baskılara, sömürüye, savaşa karşı mücadelenin yükseldiği alanlar olmuştur. Bu yönüyle üniversiteler ülkenin devrimci damarlarına kan taşımış ve topluma umut olabilmiştir. AKP rejiminin hazmedemediği gerçek budur” dedi.

İHD: Gözlatılar kabul edilemez

Gözaltılara ilişkin bir açıklama da İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesinden geldi. İHD tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanının ‘O komünist, o vatan haini, terörist gençler… O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz’ sözlerini hatırlatarak 15 öğrencinin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Öğrencilerin can güvenliklerini ve eğitim haklarını tehdit eden, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bu söylem ve tutumdan vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden İHD, “Bu tutumun devamı halinde ağır sonuçları olacağı aşikardır ve hedef gösterilen öğrencilerden herhangi birinin başına geleceklerden, bu gerginliği tırmandıranlar, başta siyasi iktidar ve YÖK sorumlu olacaktır” dedi. Gözaltına alınan öğrencilerin daha işlemler devam ederken terörist ilan edilmesine tepki gösteren İHD, üniversitelerde gerginliğin bilinçli olarak tırmandırılmak istendiğine dikkat çekti.

Boğaziçi mezunu Müslümanlar: Mazlum öğrencilere dayanışmaya!

Gözaltılara bir eleştiri de Boğaziçi Üniversitesi Mezunu Bir Grup Müslüman’dan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, “Irkçılık adına yapılan her türlü savaşın karşısında olduğumuzu beyan ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesinde uygulanan bu zulmü protesto ediyor başta Müslümanlar olmak üzere herkesi mazlum öğrencilerle dayanışmaya davet ediyoruz” denildi.

“Üniversitelerdeki siyasal alanların baskılar ve polis eliyle domine edilmesi hangi görüşte olursa olsun hiçbir öğrencinin faydasına değildir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca politik gücün emriyle güçlenenler, emirlerin kölesi olmaktan kurtulamazlar. Kayyım okul yönetiminden, ‘dindar’ mezun derneğine pek çok kişinin tereddütsüzce milliyetçiliğin arkasında tuttukları safa karşın bizler kuvvetimizi çokluğumuzdan değil kulluğumuzdan almaktayız. Irkçılık adına yapılan her türlü savaşın karşısında olduğumuzu ve iktidarın dininden beri olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesinde uygulanan bu zulmü protesto ediyor başta Müslümanlar olmak üzere herkesi mazlum öğrencilerle dayanışmaya davet ediyoruz. Az veya çok sayımızla değil imanımız, siyasetimiz ve Allah’ın yardımıyla Boğaziçi Üniversitesinde var olmaya devam edeceğiz!”