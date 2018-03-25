Cumhurbaşkanı "Okuma hakkı vermeyeceğiz" demişti; Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltıların sayısı 7'ye çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilim sonrasında gözaltına alınanların sayısı 7'ye çıktı.

Yaşananları isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Eğer bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın bu öğrencilerle iltisaklı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız" yorumunda bulunmuştu.

'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazan pankartlı eylem kapsamında bugün de 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin ev ve yurtlarından gözaltına alındığı öğrenildi. BBC Türkçe'ye açıklama yapan öğrencilerin avukatı İnayet Aksu'nun verdiği bilgilere göre 22 Mart günü 6 öğrenci gözaltına alındı, bu öğrencilerden 3'ü bir gün sonra serbest bırakıldı. 23 Mart'ta bir öğrenci daha gözaltına alındı. Bugünkü gözaltılarla birlikte böylece gözaltındaki öğrenci sayısı 7'ye çıktı.

"Cumhurbaşkanı'nın sözleri, TCK'ya göre suç"

Bir günlük avukat görüş yasağı nedeniyle bugün gözaltına alınan öğrencilerle Pazartesi sabahı görüşebileceğini aktaran avukat Aksu, serbest bırakılan öğrencilerle görüştüğünü, öğrencilerin gözaltı sırasında herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadıklarını söylediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eyleme katılan öğrencilerle ilgili sözlerine de tepki gösteren Aksu, "Türkiye'de kararı yargılama sürecinden sonra bağımsız hakimler ve mahkemeler verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesten önce öğrenciler için 'terörist' diyerek kararı verdi. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri açıkça Türk Ceza Kanunu'a göre yargıyı etkileme suçu oluşturuyor. Bu yargı sürecini siyasi olarak baskı altına alma çabasıdır" dedi.

Kampüse akrep ve kirpi tipi zırhlı araçlar girdi, polis kütüphanede kimlik araması yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'ne bu sabah saat 05:00 sıralarında polislerin gittiği, yurtlara baskın ve kütüphanede arama yaptıkları öğrenildi. Üniversite öğrencisi Cihangir Öz, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, sabah 04:30 sıralarında kampüste akrep ve kirpi tipi zırhlı araçlarla, polis otobüsleri gördüğünü söyledi.

BBC Türkçe'nin konuştuğu üniversite öğrencileri arkadaşlarının ifadelerine dayanarak, polisin kütüphanede kimlik araması yaptığını da söylediler.

19 Mart Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekâtına katılan askerler için lokum dağıtan öğrencilere, başka bir grup öğrenci 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazılı pankart açarak tepki göstermişti. İki öğrenci grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Samsun'da yaptığı konuşmada "O komünist, o vatan haini terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz" demişti. Erdoğan Cuma günü yaptığı başka bir konuşmada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu üniversitenin içinde bu tür teröristler olduktan sonra onlar bu markaya leke sürüyor. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz, bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız. Üniversitelerimizdeki hocaların da çok daha dikkatli olması gerekir. Bu öğrencilerle hocaların iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi öğrencileri "Hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek terör örgütü propagandası değildir" ve "Gözaltına alınan arkadaşlarımızın fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz" demişti.