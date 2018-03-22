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Boğaziçi Üniversitesi'nde polis müdahalesi: 8 gözaltı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek için eylem yapan öğrencilere Çevik Kuvvet polisleri müdahale etti

22 Mart 2018 22:32

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci grupları arasında Pazartesi günü başlayan "Afrin" gerginliği sürerken, sabah saatlerinde gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek için kampüste eylem düzenleyen öğrencilere polis müdahale etti. 8 öğrenci Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci grupları arasında yaşanan gerginliğin ardından polis, bu sabah, yurt ve evlere baskın düzenleyerek, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Bir grup öğrenci, gözaltına alınan arkadaşlarına destek amacıyla öğle saatlerinde üniversite kampüsünde protesto  düzenledi. Çevik Kuvvet polisleri, öğrencilerin eylemine müdahale etti. Müdahale sırasında 8 öğrenci Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

 

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