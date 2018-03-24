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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz!

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplamda 12 öğrenci gözaltına alınmıştı

24 Mart 2018 17:16

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilimi isim vermeden eleştirmeye devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darp olayına katıldığı iddia edilen öğrencilere ‘okuma hakkı’ verilmeyeceğini söyledi. 

Partisinin Samsun’daki il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Adını söylemeyeyim siz zaten anlarsınız. Çıktılar orada, imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor ve bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler” ifadelerini kullandı. 

Olaya karışan öğrencilerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, gereken her türlü işlemin yapıldığını kaydeden Erdoğan, "Ve bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Vatanına, milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir” diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart günü Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybedeben askerleri anmak ve Afrin zaferini kutlamak için stant açan ve program düzenleyen öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınmış, 12 kişinin de arandığı kaydedilmişti. Öğrenciler yurtlardan gözaltına alınırken, yaşananları protesto etmek için düzenlenen eyleme de polis müdahale etmiş ve 7 kişi daha günün ilerleyen saatlerinde gözaltına alınmıştı. 

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'nde polis müdahalesi: 8 gözaltı

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