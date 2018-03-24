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Erdoğan, "Tayyip dede sen hiç yorulmuyor musun?" diyen küçük kızı yanına böyle çağırdı

"Sizi gördüğüm zaman bana yorulmak olur mu?"

24 Mart 2018 16:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin 6. olağan il kongresi için Samsun'a gitti. Erdoğan kongrede konuşma yaptığı sırada kendisini karşılayan kız çocuğunu yanına çağırırken ilginç anlar yaşandı. 

Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere gittiği Samsun'da AKP'lilere hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Samsun'da kendisini karşılayan küçük kızı yanına çağırırken ilginç anlar yaşandı. Küçük kızın kendisine "Tayyip dede sen hiç yorulmuyor musun?" diye sorduğunu söyleyen Erdoğan, "Sizi gördüğüm zaman bana yorulmak olur mu!" diye cevap verdi.

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