Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık metal yorgunluğu yok, diriliş Afrin'le başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş haraketi yeniden başladı" yorumunu yaptı.

Erdoğan, partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Kongredeki konuşmasında üniversite müjdesi veren Erdoğan, "Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili karar YÖK'te alındı. Diğer aşamaları süratle geçerek kanun olarak Meclisimizden çıkacak" dedi.

Erdoğan, Afrin'de 3 bin 733 terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti:

2071'i göremeyeceğim ama torunlarımız inşallah kutlayacak. Nasıl Çanakkale Zaferini kutluyorsak Malazgirt Zaferini de kutlayacağız. Ecdadımıza Anadolu kapılarını açan büyük komutana sahip çıkan Sultan Alparslan ve tüm yiğit kahramanları buradan yad ediyorum. Önce Çağrı beyin ardından Sultan Alparslan'ın fetihleriyle Anadolu toprakları medeniyetimizin hakimiyetine girmeye başladı. Ama asıl fetih gönüller kazanılarak gerçekleştirildi. Bu insanlar savaşçı kimliklerinin yanında bilgi ve tecrübeleri ile geldikleri yerleri cazibe merkezi haline getirmeyi başladılar. Bugün de ecdadımızın izinden gidiyoruz. Emanetimize aldığımız yerlerde hemen gönül kazanma faaliyetlerine başlıyoruz.

"Batı istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir"

Bugün itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 733'e ulaştı. Kimse Türkiye istila hareketi yapıyor diyemez. Batı istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Bugün Afrika'ya gittiğiniz zaman Batı'nın bunu nasıl yaptığını görürsünüz. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Batı istila yaparken biz oraları kurtardık. Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle orada. Unutmayın biz inlerine gireceğiz dedik mi? Cudi'de Gabar'da girdik. Onlar Suriye'ye kaçtı biz kovaladık, kovalamaya da devam edeceğiz. Ve oradaki kardeşlerimizi huzura kavuşturacağız.

"Birileri ısrarla burnumuzun dibinde işler karıştırmaya kalkarsa"

Biz müttefiklerimiz başta olmak üzere herkesle güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz. Ama birileri ısrarla burnumuzun dibinde işler karıştırmaya kalkarsa o zaman kimseyi gözümüz görmez.

"Bunlar terörist gençler"

Adını söylemeyeyim siz zaten anlarsınız. Çıktılar orada, imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor ve bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Ben bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yaptırıyorum. Ve bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Vatanına, milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir. Biz bunun için yıllardır her fırsatta Rabiamızı haykırıyoruz. Ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Tek millet, 81 milyon tek millet.