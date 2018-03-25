"Okuma hakkı vermeyeceğiz" diyen Erdoğan'a Boğaziçililerden yanıt: Her kesimin ifade hakkını savunuyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilim sonrası, "Bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Boğaziçililerden yanıt geldi. Hakaret ve tehdit edildiklerini söyleyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri "Her kesimin fikrini ifade ve protesto etme hakkını savunuyoruz" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Meydanı terör estirenlere bırakmayacağız” açıklamalarına Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencilerinden yanıt geldi. “Hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek terör örgütü propagandası değildir” diyen üniversite öğrencileri “Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının devletin güvenlik politikalarını eleştirmeye hakkı olduğunu ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz” ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin harekatı için lokum dağıtan gruba, bir grup öğrenci "savaşın lokumu olmaz" diyerek tepki göstermişti. Yaşananlar üzerine 5 üniversiteli gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencileri şu ifadeleri kullandı:



Türkiye’de ifade özgürlüğü giderek artan düzeyde bir saldırıyla karşı karşıya kalmış ve bu durum üniversitemize de yansımıştır. Hükümete doğrudan veya dolaylı yoldan yapılan her eleştiri terör ile bağdaştırılmakta, eleştirme cesaretini gösterenler ise ‘kamuoyunun hassasiyetleri’ üzerinden hedef gösterilmektedir. Bizler Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden öğrenciler olarak, üniversitemizin özgür ruhunu ve üniversitemizde bulunan herkesin fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz. Arkadaşlarımız bu bağlamda haksız ithamlarla suçlanmaktadırlar. Arkadaşlarımızın düşünce ve ifade özgürlüklerine yapılan kısıtlama, hükümetin bir politikasını eleştirmenin teröristlikle eş değer tutulması ve bu şekilde yaftalanması ile başlamıştır.

"Her vatandaşın eleştiri hakkı var"

Arkadaşlarının okul içinde ve dışında hedef gösterildiğini kaydeden öğrenciler tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti: Türkiye, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne (ICCPR) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf bir devlettir. Dolayısıyla, Türkiye’nin bu bağlayıcı sözleşmelerde yer verilen haklara saygı gösterme, bu hakları koruma ve teşvik etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. Maddesi, vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkını koruma altına almaktadır. Birçok uluslararası sözleşme ve anayasamızla koruma altına alınan bu hak ve özgürlüklere rağmen, son zamanlarda üniversitemizde bulunan muhalif seslerin kendilerini duyurması daha da güç bir hale gelmiştir. Hükümet tarafından eleştirel olarak değerlendirilen görüşleri ifade eden herkes internet üzerinden tehdit, gözdağı ve taciz, cezai kovuşturmalar, gözaltı, üniversiteden atılma ve sansüre maruz kalma tehlikesi altında bulunmaktadır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının devletin güvenlik politikalarını eleştirmeye hakkı olduğunu ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz. Hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek suç veya terör örgütü propagandası değildir. Bu soruşturmaların usulünde ve içeriğinde hak ihlali vardır. Hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek terör örgütü propagandası değildir.

Biz Boğaziçililer geçmişte yaşanan hak ihlallerinin karşısında olan bir geleneğin parçası olarak, yarın da bugünlere baktığımızda, her kesimin özgür düşünce ortamının bugünlerde de savunulmuş olmasını istiyoruz.