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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltı süresi bir hafta uzatıldı

19 Mart'ta “Afrin lokumu” dağıtımı sırasında yaşanan gerginlikte gözaltına alınmışlardı

29 Mart 2018 16:08

Boğaziçi Üniversitesi’nde 'Afrin lokumu' dağıtımı sırasında yaşanan gerginliğin ardından, gözaltına alınan 11 öğrencinin gözaltı süresi bir hafta uzatıldı. Bugün bir haftalık gözaltı süresi dolan öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.     

Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart’ta “Afrin lokumu” dağıtımı sırasında yaşananların ardından yurt ve ev baskınlarında gözaltına alınan 11 öğrenci İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulmaya devam ediliyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 öğrencinin gözaltı süresi bir hafta uzatıldı. Öğrencilerin emniyet sorgularına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

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