Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerin sayısı 11'e çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilim sonrasında gözaltına alınanların sayısı 11’e çıktı.

BBC Türkçe’ye bilgi veren kaynaklar, 22 Mart’ta başlayan gözaltı dalgası kapsamında bugün de 4 öğrencinin gözaltına alındığın söyledi. Böylece gözaltına alınanların sayısı 11’e çıktığını söyledi.

19 Mart Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekâtına katılan askerler için lokum dağıtan öğrencilere, başka bir grup öğrenci 'İşgalin ve katliamın lokumu olmaz' yazılı pankart açarak tepki göstermişti. İki öğrenci grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı: O komünist, o vatan haini terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Samsun'da yaptığı konuşmada "O komünist, o vatan haini terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz" demişti. Erdoğan Cuma günü yaptığı başka bir konuşmada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu üniversitenin içinde bu tür teröristler olduktan sonra onlar bu markaya leke sürüyor. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz, bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız. Üniversitelerimizdeki hocaların da çok daha dikkatli olması gerekir. Bu öğrencilerle hocaların iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi öğrencileri "Hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek terör örgütü propagandası değildir" ve "Gözaltına alınan arkadaşlarımızın fikrini ifade etme hakkını savunuyoruz" demişti.