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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden '1. Kayyım Rektör' şenliği!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri KHK ile rektörlük seçimlerinin kaldırılmasına düzenledikleri şenlikle tepki gösterecek

23 Kasım 2016 00:46

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 25 Kasım Cuma günü gerçekleştireceği, !1. Geleneksel' Kayyum Rektör Şenliği'ne tüm öğrencileri davet etti. 

 Etkinlik çağrısında şu ifadeler yer aldı:

Boğaziçi Öğrencileri '1. Geleneksel' Kayyum Rektör Şenliği'ne çağırıyor: KHK'yı tanımıyoruz!

Gençlik yılları kıpır kıpırdır. Şenlikler, festivaller derken yılların nasıl geçtiğini hiçbirimiz anlamayız. Kimi zaman bu şenlik ortamları kendimizi ve fikirlerimizi açıkça ifade edebildiğimiz politik alanlara dönüşür kimi zamansa doyasıya eğlencenin mekanlarına. Ama iddia ediyoruz: Bu şenlik bir başka! Siz daha önce hiç bir şenliğe bir daha gerçekleşmemesini umarak katıldınız mı? Boğaziçi Üniversitesi’nin seküler, özgürlükçü, çoğulcu, barışçıl ve hoşgörülü değerlerine sahip çıkan öğrencileri olarak bir araya geliyoruz. Bundan sonra da yan yana duracağımızı duyuruyoruz. 29 Ekim 2016’da çıkarılan 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin okulumuzdaki özerk üniversite geleneğine, ifade özgürlüğüne, demokratik ortamına zarar verdiğini buradan kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz!

25 Kasım Cuma günü sözümüzle, şarkımızla, ezgilerimizle 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi tanımadığımızı ilan ediyoruz, sizleri de yanımızda durmaya ve okulumuza sahip çıkmaya çağırıyoruz!

 

ODTÜ'lü öğrencilerden Boğaziçi öğrencilerine destek şarkısı

 

 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden KHK şarkısı

 

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