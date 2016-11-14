Hükümetten rektör adayı olmayan ismin Boğaziçi'ne atanmasına yorum: Az oy alanlar daha önce rektör oldu!

Hükümet Sözcü Numan Kurtulmuş, rektörlük seçiminde oyların yüzde 86'sını alan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nun yerine seçime girmeyen Mehmed Özkan'ın KHK kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını değerlendirdi. "Rektör seçimleri konusunda geçtiğimiz dönemlerde kamplaşmalar olurdu, fikri-ideolojik anlamda da değil çoğu zaman şahıslar üzerinde oluşan öbekler" görüşünü savunan Kurtulmuş, "KHK çerçevesinde öğretim üyeleri arasında bir bölünmenin gündeme getirilmemesi adına, husumetlerin ortaya çıkmamasını temin etmek bakımından çıkarıldı. Yani bu geçmiş zamanda da oldu. Daha önce de seçimlerde çok az oy alan kişi rektör çok seçildi" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Rektör atamasına ilişkin düzenleme yapıldı biliyorsunuz Boğaziçi'ne de rektör ataması gerçekleştirildi. En yüksek oyu aday vardı, tartışmalar sürüyor, ne düşünüyorsunuz?

Şimdi biliyorsunuz rektör seçimleri konusunda geçtiğimiz dönemlerde her rektör seçimi sırasında hemen hemen maalesef kamplaşmalar olur, fikri-ideolojik anlamda da değil çoğu zaman şahıslar üzerinde oluşan öbeklerdir. Bu tartışmalar birkaç yıl devam ederdi. Bunların ne kadar çok üniversitelere zarar verdiğini biliyoruz. Bu anlamda KHK çerçevesinde öğretim üyeleri arasında bir bölünmenin, husmetin gündeme getirilmemesi adına, yani bu geçmiş zamanda da oldu. Daha önce de seçimlerde çok az oy alan kişi rektör çok seçildi. YÖK sıralamayı değiştirdi, Cumhurbaşkanı atadı. Farklılıkların, gerginliklerin ortaya çıkmaması adına böyle bir KHK çıkarıldı, sayın Cumhurbaşkanımız da önüne konan isimlerden bir tanesini atadı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde seçimden sonra 4 ay boyunca, ilgili KHK çıkana kadar rektör atamayan Erdoğan'ı protesto eden video hazırlanmıştı: