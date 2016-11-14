Hükümet Sözcüsü: Derik saldırısının ana failleri yakalandı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırının ana faillerinin yakalandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin 62 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak, "330'u bulduğumuz zaman anayasa teklifi Meclis'e gelir" diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük seçimi tartışmalarına ilişkin olarak, "Daha önce de seçimlerde çok az oy alan kişi rektör çok seçildi. YÖK sıralamayı değiştirdi, Cumhurbaşkanı atadı. Farklılıkların, gerginliklerin ortaya çıkmaması adına böyle bir KHK çıkarıldı, sayın Cumhurbaşkanımız da önüne konan isimlerden bir tanesini atadı" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenlerin yüzde 86'sının destek verdiği Prof. Gülay Barbarosoğlu yerine seçime girmeyen Prof. Dr. Mehmed Özkan'ı atamıştı. Bu karar tartışma yaratırken, Prof. Barbarosoğlu, "akademik kariyerini noktaladığını" açıklamıştı

Kurtulmuş, yabancı yatırımcıya istisnai vatandaşlık hakkı verileceğini belirterek, detaylarına ilişkin bazı bilgiler paylaştı.

Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Mardin Derik'te 62 kişi gözaltına alındı, saldırının ana failleri yakalandı. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halktan ümidini kesmiş olan terör örgütü, maalesef bu ve buna benzer hain saldırılarıyla halka bir kez daha korku salmaya çalışıyorlar, bunu başaramayacaklar. Nihayetinde bu memlekette hiçbir terör örgütü eylem yapamaz hale getirilene kadar bu mücadele sürecek. Bu olayın içinde olanlar, bir şekilde yönlendirenler bunu bir şekilde anlamalıdır. Kayyımlarımız ve metin belediye başkan vekillerimiz sayesinde hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Belediye başkan vekillerimize halk desteğini vermeye devam ediyor, bundan çok korkuyorlar.

Yabancı yatırımcıya istisnai vatandaşlık hakkı

Hükümetimizin bir müddet gündeminde olan bir diğer konu da yabancı iş adamlarına istisnasız vatandaşlık verilmesidir. Bu miktar belirlenecek, yabancı yatırımcılar, gayri menkulleri belirli bir seviyeye çıkaranlar, kurdukları iş yerlerinde belli sayıda istihdam sağlayan yabancılar, mevduatta bankaya yatırdıkları parayı 3 yıl çekmeyen yabancı yatırımcılar ve devlet yatırım araçlarına belli bir yıl süre para yatırarak bunları ekmeyen yabancı yatırımcılara istisnai vatandaşlık verilmesi yönünde çalışmalar tamamlanmıştır.

Toplantımızın bir diğer gündemi Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın sunumuydu. GAP projesinin tamamlanmasıyla birlikte toplam 1 milyon 270 bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Doğu Anadolu projemizde de sulama, elektrik, içme suyu temin projeleri tamamlanacak. Bu projenin bölge halkına sağlayacağı istihdam ise 890 bin kişi civarında olacak.

Efendim AB'nin ilerleme raporuna ilişkin görüşleriniz neler?

Bu raporun amacı "şu eksik var bunu tamamlayın" olmalıydı, bunun için hazırlanan bir rapor deildi. Bu tehditkar raporlarına alıştık, bu içeriği kabul etmediğimizi ve bunun yazılmasındaki düşüncenin de dostane olmadığını ifade etmek isterim. Schulz'un tehditkar sözlerine de anlam vermek mümkün değildir. Terörü lanetleyen bir cümle söylemişler midir? Terörle mücadelesine destek veriyoruz demişler midir? Canlı bomba saldırılarında yüzlerce vatandaşını kaybetmiş bir ülkeyiz. 15 Temmuz'da bile AB'nin tam anlamıyla arkamızda durduğunu söylemek mümkün değil herhalde. Yapıcı eleştiriler varsa bunları dinleriz. Türkiye egemenliğini, bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan bir ülkedir. "Şunu beğenmiyoruz, yoksa böyle yaparız" diyerek, parmak sallayarak kimse Türkiye'yi hizaya sokacağını zannetmesin.

Efendim bir süredir TSK'ya bağlı hava güçleri Fırat Kalkanı operasyonuna destek veremiyordu ama geçen cuma yeniden başladı. Sizdeki son bilgiler nedir? El Bab nihai hedef midir?

Biz Fırat Kalkanı operasyonunda en başka, bütün harekat bu istikamette. ÖSO mensupları El Bab'a çok yaklaşmıştır. Havadan desteğimizi de sürdürmeye yeniden başladık. Halep konusunda Rusya ve ilgili muhataplarla yapılan müzakere sonucu tedbir amaçlı atılan bir adımdı. Müzakereler sonrası Türkiye yeniden destek vermeye başlamıştır. Bu çerçevede Fırat Kalkanı operasyonu El Bab'a doğru planlandığı şekilde ilerliyor, tüm hedeflerimize ulaştığında bu operasyon durdurulacaktır.

Anayasa ve idam cezası teklifinin aynı anda sunulacağı yönünde iddialar var. Gündeminizde hala var, 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına çıkanların vatandaşlıktan çıkarılması konuşuluyor...

"330'u bulduğumuz an

anayasa teklifi Meclis'e gelir"

Anayasa konusunda iki anayasa metnimizin olduğunu, bunlardan bir tanesinin kapsamlı bir metin olduğu, diğeri de seçilmiş cumhurbaşkanlığı sistemiyle ortaya çıkan sorunları çözmek adına daha sınırlı bir anayasa değişikliği olması. Kapsamlı bir anayasa değişikliğinin yapılması herhalde başka bir bahara yapılacak. Şu an konumuz başkanlık sistemine geçişi sağlayaca bir anayasadır. MHP ile görüşmelerimiz devam ediyor, gönlümüz arzu ediyor CHP de bu görüşmelere dahil olsun. CHP'ye kapımız açıktır. CHP anayasa değişikliği sürecinde yer almak isterse tüm görüşlerini konuşabiliriz. Süre vermenin çok doğru olmadığı kanaatindeyim ama en kısa zamanda bu konunun Türkiye siyasetinden çıkarılması herhalde en faydalı yoldur. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde TBMM'ye getirilecektir.

Arkadaşlar FETÖ ile mücadelemiz geçici değildir. 40 yıldır devletin içerisinde sinmiş olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bunların bir kısmının da yurt dışına çıktığını biliyoruz, bunları yurttan temizlemek için her türlü çalışmayı yapacağız. Gerekirse tüm anayasal süreçler tamamlandığında bunların vatandaşlıktan çıkarılması için de çalışmalarımız olur. Ancak şu an için gündemimizde değil.

Soru & cevap



Efendim AK Parti tam başkanlık istiyordu, Erdoğan'da "Güçlü başkanlık sistemi" vurgusunu yaptı yine... Nasıl bir başkanlık olacak?

Türkiye'de yürütmenin tek elde toplanacağı bir sisteme geçişi öngörüyoruz. Tam, güçlendirilmiş başkanlık modelinin üzerinde duruyoruz. Adının şu ya da bu şekilde olması mahiyeti değiştirilmeyecektir. Tanımı güçlendirilmiş bir başkanlık sistemi üzerinde duruyoruz. Yetkilerin tek elde toparlanması, yargı ve yasamanın bağımsızlığının korunması gündemimizdedir. "64. hükümette konuştuğumuzu unuttuk, 65. hükümette devam ediyoruz" durumu söz konusu değildir.

"Daha önce de seçimlerde

çok az oy alan kişi rektör çok seçildi"

Rektör atamasına ilişkin düzenleme yapıldı biliyorsunuz Boğaziçi'ne de rektör ataması gerçekleştirildi. En yüksek oyu aday vardı, tartışmalar sürüyor, ne düşünüyorsunuz?

Şimdi biliyorsunuz rektör seçimleri konusunda geçtiğimiz dönemlerde her rektör seçimi sırasında hemen hemen maalesef kamplaşmalar olur, fikri-ideolojik anlamda da değil çoğu zaman şahıslar üzerinde oluşan öbeklerdir. Bu tartışmalar birkaç yıl devam ederdi. Bunların ne kadar çok üniversitelere zarar verdiğini biliyoruz. Bu anlamda KHK çerçevesinde öğretim üyeleri arasında bir bölünmenin gündeme getirilmemesi adına, yani bu geçmiş zamanda da oldu. Daha önce de seçimlerde çok az oy alan kişi rektör çok seçildi. YÖK sıralamayı değiştirdi, Cumhurbaşkanı atadı. Farklılıkların, gerginliklerin ortaya çıkmaması adına böyle bir KHK çıkarıldı, sayın Cumhurbaşkanımız da önüne konan isimlerden bir tanesini atadı.

Biz toplantıya başlarken dolar 3.28'e ulaştı. Önlem alacak mısınız?

Önce şunu ifade edeyim dolar sadece TL karşısında değer kazanmıyor. Trump'ın seçilmesinden itibaren ciddi bir dalgalanma içerisindedir. Amerikan ekonomisi için de pozitif bir durum değil bu, girişimler içerisinde olacağını umuyoruz. Dünya piyasalarından kaynaklanan girişimler nedeniyle bu dalgalanmalar oluyor. Türkiye ekonomisinin zaafiyetinden kaynaklanan bir durum olsaydı başka, bu durum geçicidir, dönemseldir, bu dönemin şartlarının ortadan kalktığı anda TL eski haline, gerçek değerine ulaşacaktır. Evet birden bu kadar pahalanması yeni bir tablo karşımıza çıkarıyor ancak ümit ederim ki kalıcı değil.