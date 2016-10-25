Bob Dylan'ın Nobel sessizliği İsveç Kraliyet Akademisi'ni ikiye böldü

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bob Dylan'a verilmesi ve ünlü şarkıcının ödülün ardından sessizliğe bürünmesi çok konuşuldu, tartışıldı. Bob Dylan, Edebiyat Ödülü sahiplerini belirleyen İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi içinde de çatlağa neden oldu.

Dylan, ne Nobel Akademisi'nin telefonlarına yanıt veriyor ne de basına bir açıklama yapıyor.

Jüriyi sinirlendirdi

Dylan'ın Nobel Akademisi'nin çağrılarına da hiçbir şekilde yanıt vermemesi, Nobel Ödülü'nü veren jüri arasında yer alan İsveçli Per Wästberg'i öfkelendirdi.

"Saygısız ve küstahça"

Wästberg, "Gelecek zaman zarfı içinde diyelim ki gelecek ay boyunca hiçbir açıklama yapmazsa o zaman ben bunu saygısız ve küstahça bulurum” dedi.

Akademiden açıklama

Akademi ise Per Wästberg'in bu sözleri üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tavrı kendisi belirler"

"Nobel Ödülü almış bir yazar, ödüllerin dağıtılacağı törenlerde nasıl tavır sergileyeceğini kendisi belirler. İsveç Akademisi'nin hiçbir ödül sahibinin kararı konusunda görüş açıklaması söz konusu olamaz."

"Resmi görüş değil"

"Akademinin üyelerinden Per Wästberg da düş kırıklığını dile getirmiştir. Bu Akademinin resmi değil Per Wästberg'in kendi görüşü olarak değerlendirilmelidir."

Törene katılacak mı?

Bob Dylan'ın 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine katılıp katılmayacağı da belli değil. Akademi ödüle gerekçe olarak "Amerikan şarkı geleneği içersinde yeni şiirsel ifadeler yaratmış olmasını" gösterdi.