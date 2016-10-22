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Yaşam
Deutsche Welle

Nobel jürisinden Bob Dylan tepkisi: Saygısız ve küstahça!

Nobel jürisi Wästberg, uzun süredir ulaşamadıkları Bob Dylan’ın tavrını “saygısız ve küstahça” bulduğunu söyledi.

22 Ekim 2016 18:01

Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanan Bob Dylan'a konuyla ilgili kimse ulaşamıyor.

Dylan, ne Nobel Akademisi'nin telefonlarına yanıt veriyor ne de basına bir açıklama yapıyor.

Dylan'ın Nobel Akademisi'nin çağrılarına da hiçbir şekilde yanıt vermemesi, Nobel Ödülü'nü veren jüri arasında yer alan İsveçli Per Wästberg'i öfkelendirdi.

Wästberg, "Gelecek zaman zarfı içinde diyelim ki gelecek ay boyunca hiçbir açıklama yapmazsa o zaman ben bunu saygısız ve küstahça bulurum” dedi.

Bob Dylan'ın 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine katılıp katılmayacağı da belli değil.

Akademi ödüle gerekçe olarak "Amerikan şarkı geleneği içersinde yeni şiirsel ifadeler yaratmış olmasını" gösterdi.

Pulitzer Ödülü de almıştı

Daha önce Pulitzer ödülünü alan ve gerçek adı Allen Zimmerman olan ancak Galler şairi Dylan Thomas’a olan hayranlığından dolayı ismini değiştiren Dylan, müziğe gençlik yıllarında okulunun müzik grubunda başladı.

İlk başarısını 1963 yılında bestelediği ‘Blowing in the Wind’ parçasıyla kazandı. Şarkılarında, edebiyatın farklı akımlarının ve dönemlerinin eserlerinden alıntı yapan ve İncil, Homer, Shapespeare ve Brecht’e atıfta bulunan Dylan aynı zamanda Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi ‘Beat Şairleri’ne de yakındır.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/DW, BS/AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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