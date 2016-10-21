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Kültür-Sanat

Bob Dylan, Nobel’le ilgili sessizliğini bozdu

​Dylan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk söz yazarı olmuştu

21 Ekim 2016 04:37

ABD'li müzisyen Bob Dylan, bir haftanın ardından Nobel Edebiyat Ödülü’yle ilgili sessizliğini bozdu.

İsveç Nobel Komitesi’nin 'ulaşamadıklarını ve artık aramaktan vazgeçtiklerini' duyurduğu Dylan, kişisel internet sitesinde ödülü kabul ettiğini ilan etti.

Ödülü kazanmasının ardından herhangi bir açıklamada bulunmayan ve ödül törenine katılıp katılmayacağı bilinmeyen ABD’li müzisyenin internet sitesinde yer alan şarkı sözleriyle ilgili kitabın duyurusunda, tamamı büyük harflerle şu ifadeler yer aldı:

“NOBEL EDEİBAT ÖDÜLÜ KAZANANI" 

​2016 Edebiyat Ödülü'nü 'Amerikan müzik geleneğinde yeni bir şiirsel anlatım yarattığı' için ABD'li ünlü müzisyen Bob Dylan'a veren İsveç Nobel Komitesi’nin Genel Sekreteri Sara Danius, salı günü yaptığı açıklamada, "Artık hiçbir şey yapmıyoruz. Onu aradım, e-postalar gönderdim, en yakın dostlarına ulaşmaya çalıştım. Dostları iyi niyetli cevaplar yazdı. Ancak Dylan'dan yanıt alamadım. Artık bu kadar çaba yeter. Ama umudumu yitirmedim. Eminim ortaya çıkacaktır" demişti.

 

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