Bob Dylan, Nobel'i sitesinden sildi

Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Bob Dylan, internet sitesinde kullandığı "Nobel Edebiyat Ödülü kazananı" ibaresini kaldırarak, ödülü kabul edip etmediğiyle ilgili soru işaretlerini güçlendirdi.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi'nin Nobel Edebiyat Ödülüne layık gördüğü ancak kendisiyle iletişime geçemediğini açıkladığı Amerikalı müzisyen Dylan, resmi internet sitesinde yer verdiği “Nobel Edebiyat Ödülü kazananı” ibaresini kaldırdı. Dylan, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasının üstünden günler geçmesine rağmen, ne ödülü veren İsveç Akademisi ile iletişime geçti, ne de kutlamalara katılıp katılmayacağına dair bir işaret verdi.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi daimi sekreteri Sara Danius, pazartesi günü devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, Dylan’la iletişime geçme çabalarının sonuç vermediğini belirtmiş ve "Artık bir şey yapmıyoruz. En yakın ortaklarını aradım. Şimdilik bu kadarı yeter." ifadelerini kullanmıştı.

Danius'un bu açıklamasının ardından Dylan, resmi internet sitesine eklenen yeni kitabının tanıtım yazısında "Nobel Edebiyat Ödülü kazananı" ifadesinine yer vermişti. Bu, Dylan’ın ödülü kabul ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

75 yaşındaki Dylan'ın "Amerikan müziğinde yeni şiirsel anlatım yarattığı için" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıklanmıştı. Ödülü reddetmezse 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 3 milyon lira) tutarındaki para ödülünün de sahibi olacak Dylan'a, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta düzenlenecek törende diploma ve altın madalya da verilmesi öngörülüyor.