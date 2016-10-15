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Bob Dylan’ın Nobel Ödülü, Kağızman’ı sevince boğdu

"Kağızman'a davet ediyoruz ve Dylan'ı Kağızman'da görmek istiyoruz"

15 Ekim 2016 01:27

Yazdığı kitabında babaannesinin Kars'ın ilçesi Kağızmanlı olduğunu belirten Amerikalı müzisyen Bob Dylan'ın Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi, Kağızman'da sevinçle karşılandı.

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Hürriyet’in haberine göre, Kağızman Birlik ve Dayanışma Derneği (KABİDER) Başkanı Nurullah Karaca, yaptığı açıklamada, Amerikalı müzisyen Dylan'ın İsveç Kraliyet Akademisince, "Amerikan müziğinde yeni şiirsel anlatım yarattığı" için bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü anımsattı. Dylan'ın yazdığı bir kitapta babaannesinin Kağızmanlı olduğunu anlattığını ifade eden Karaca, fahri hemşehrileri gördükleri Dylan'ın Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi sebebiyle sevindiklerini söyledi. 

Karaca, Kağızmanlılar olarak Dylan'ı Kağızman'da görmek istediklerini ifade ederek, "Sivil toplum kuruluşu ve Kağızman halkı olarak hemşehrimizi Kağızman'a davet ediyoruz ve Dylan'ı Kağızman'da görmek istiyoruz" dedi. 

İlçe esnafından Cengiz Güzel de Dylan’ın nobel ödülüne layık görülmesine sevindiklerini aktararak, Dylan'ı Kağızman'a davet edeceklerini dile getirdi. 

Güzel, "Dylan'un bu başarısından dolayı Kağızmanlı olarak gurur duyduk, onu ata toprakları Kağızman ilçemize davet edeceğiz. Davet mektubu yazıp buraya getirmeye çalışacağız. O da gelmek ister, atalarının yaşadığı yerleri görmek ister diye düşünüyoruz. Şu anda dünyada en ünlü Kağızmanlı Bob Dylan’dır" diye konuştu. 

İsveç Kraliyet Akademisi, gerçek adı Robert Allen Zimmerman olan 75 yaşındaki Dylan'ın "Amerikan müziğinde yeni şiirsel anlatım yarattığı için" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıklamıştı. Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde bir diploma ve altın madalya da verilecek Dylan, 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 3 milyon lira) tutarındaki ödülün de sahibi olmuştu. 

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Duluth kentinde 24 Mayıs 1941'de orta sınıf bir Yahudi ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen ve albümleri 100 milyonu aşan satış rakamlarına ulaşan Dylan, tüm zamanların en çok satan müzisyenlerinden biri kabul ediliyor.

 

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