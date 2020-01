Kars'tan ABD'ye; Nobel kazanan Bob Dylan'ın hikâyesi

Robert Allen Zimmerman veya sahne adıyla Bob Dylan, 24 Mayıs 1941'de Minnesota'da dünyaya geldi. Abram Zimmerman ile Beatrice "Beatty" Stone'nın oğlu olan Dylan aynı eyaletin Hibbing şehrinde büyüdü.

Dylan'ın büyükbabası Zigman Zimmerman ve babaannesi Anna Zimmerman, aslen Kağızmanlı. Amerikalı protest şarkıcı Bob Dylan yazdığı kitabında atalarının Türk olduğunu ifade etti. Bob Dylan, hayatını ve 40 yıllık kariyerini kaleme aldığı üç serilik kitabının ilk cildinde büyükannesinin Trabzonlu olduğunu ve Kırgız soyadını taşıdığını belirtti.

Yayıncısı David Rosenthal tarafından 'sıra dışı' ve 'şaşırtıcı' olarak nitelendirilen ve Bob Dylan'ın hayatındaki önemli dönemleri anlatan 304 sayfalık Kronikler adlı kitabında, büyükannenin Türkiye'den geldiği anlatılıyor. Dylan kitabında büyükannesini anlatırken şu sözlere yer veriyor:

"Büyükannemin yüzünde hep bir umutsuzluk vardı. Büyükannemin zor bir hayat serüveni var. Güney Rusya'da bir liman kenti olan Odessa'dan Amerika'ya gelmişler. Zaten oraya da bir başka Karadeniz liman kenti olan Türkiye'den, Trabzon'dan göç etmişler. Büyükannemin ailesi aslen Ermenistan sınırındaki küçük bir kasaba olan Kağızmanlılar'dan (Kars). Soyadları 'Kırgız' mış. Büyükbabanın ailesi de aynı bölgeden geliyor. Deri ve kundura işiyle uğraşıyorlarmış. Büyükannemin ataları, İstanbul'dan bu yöreye gelmişler."

Türkleri anlatan şarkı

Ergenlik yıllarında Ritchie Valens'in "In a Turkish Town" şarkısını dilinden düşürmediğini yazan Bob Dylan, "Annemin Nellie Turk adında bir arkadaşı vardı. Bizim evden çıkmazdı. Ben de o yıllarda herkesin 'La Bamba' adlı şarkısını bildiği Ritchie Valens'in gizemli Türkleri ve gökyüzündeki uzak yıldızları anlatan 'In a Turkish Town' adlı şarkısını söylerdim" diyor.

10 yaşında gitar çalmaya başladı

Aynı şekilde Yahudi olan anneannesi ve dedesi de 1902 yılında Litvanya’dan ABD'ye göç etti. 10 yaşındaken gitar çalan Dylan aynı zamanda piyano dersleri almaya başladı.

1959 yılında mezun oldu

Dylan Hibbing Lisesi'nden 1959 yılında mezun olduktan sonra Minnesota Üniversitesine girdi. 1960 yılında Üniversiteyi terk ederek otostopla New York'a gitti.

Bob Dylan adını nasıl kullanmaya başladı?

Greenwich Village'teki folk klüplerinde sahne almaya başladı. Gitarla birlikte aynı anda ağız armonikasi çalarak ilginç bir stil yakaladı. İşte o sıralarda, sahnede Bob Dylan adını kullanmaya başladı.

Folk müziğin dışına taştı

1961'de Bob Dylan adı folk müzik çevrelerinin dışına taştı. Gerde's Folk City adlı kulüpte çalarken onu dinleyen eleştirmen Robert Shelton, New York Times'ta bu genç yetenekten övgüyle bahsetti.

İlk imza

Bir ay sonra da Columbia Records'tan John Hammond gelip Bob Dylan'la kontrat imzaladı. Şarkı yazarlığında henüz kendine pek güvenemeyen Bob Dylan, bu albümde kendisinin yalnızca iki bestesini seslendirdi ve geri kalanını Blind Lemon Jefferson ve Bukka White gibi blues şarkıcıların eserlerinden tercih etti.

1963 yılında ikinci albüm

21 yaşındayken bu Minnesota'lı Musevi folk şarkıcısı, yaşlı siyah blues'cular gibi şarkı söylüyordu. 1963 yılında gelen ikinci albüm “The Freewheelin”, Amerikan Pop müziğinde o zamana kadar benzeri görülmemiş şiirsel bir ses ile Blowin' in the Wind ve A Hard Rain's A-Gonna Fall gibi sonradan 'marş' niteliği kazanacak parçalar ve Girl From the North Country ve Don't Think Twice, It's All Right gibi şarkılar içeriyordu.

Sevgilisinden ayrıldı

Bob Dylan, 1963 yılında sevgilisi Suze Rottolo'dan ayrıldıktan sonra Joan Baez ile yakınlaştı. Joan Baez, Dylan'ın henüz yayınlanmamış bestelerini aldı, karşılığında onu kendi konserlerine çıkararak hayranlarına tanıttı.

Müziklerinin konusu

Bob Dylan, yaptığı müziklerde savaşların anlamsızlığından, Tanrı’dan, adaletsizlikten, seksten, aşktan, sevgiden bahsetti. 1963 yılından itibaren Joan Baez ile birlikte iç içe bir çizgi izleyen sanatçı özgürlük ve insan hakları için yazılan şarkıların vazgeçilmez sesi oldu. 1965 yılında yaptığı İngiltere turnesi sırasında Joan Baez ile ilişkileri bozuldu.

Sancılı dönem

Dylan'ın folk şarkıcılığından rock starlığına geçişi sancılı oldu. 1965'te Newport Folk Festivali'nde yeni şarkılarını Paul Butterfield Blues Band eşliğinde söylerken yuhalandı ve sahneden çekildi. Kendi ünü Joan Baez'in ününü geçmeye başlamıştı ve bu yüzden Joan Baez'le ilişkisinde sorunlar yaşandı.

Motosiklet kazası

Menajerinin bir arkadaşı olan Albert Grossman'ın karısı Sara Lowndes ile ilişkiye girdi onlar boşandıktan sonra 22 Kasım 1965 tarihinde Sara Lowndes ile evlendi. 29 Temmuz 1966'da geçirdiği ve neredeyse ölümüne yol açabilecek motosiklet kazasından sonra, Woodstock, New York'taki evinde karısı ve yeni doğan oğlu Jesse ile inzivaya çekildi.

Evlilikleri



22 Kasım 1965 tarihinde Sara Lowndes ile evlendi. 29 Haziran 1977 tarihinde boşandı. Bu evliliğinden 4 çocuğu oldu.

İkinci evliliği

4 Haziran 1986 tarihinde vokalisti Carolyn Dennis ile evlendi. 1992 yılında boşandı. Desiree Gabrielle (d.1985) adında bir kızı var.

Obama Özgürlük Madalyası verdi



Bob Dylan 2008 başkanlık seçimlerinde Barack Obama’yı destekledi. Dylan, 2012'de ise ABD Başkanı Barack Obama tarafından Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.

Ödülleri

Şimdiye dek 37 stüdyo albümü, 58 single, 11 canlı performans kaydı ortaya koyan Bob Dylan, ayrıca sekiz adet kitap yazmış bir yazar. Müzik tarihinin en kült şarkılarından “One More Cup of Coffee”, “Blowing in The Wind” gibi şarkıların sahibi olan Bob Dylan, Grammy, Altın Küre ve Oscar ödülleri başta olmak üzere sayısız ödüle sahip.

Albümleri

1962 - Bob Dylan

1963 - The Freewheelin' Bob Dylan

1964 - The Times They Are a-Changin

1964 - Another Side of Bob Dylan

1965 - Bringing It All Back Home

1965 - Highway 61 Revisited

1966 - Blonde on Blonde

1967 - John Wesley Harding

1969 - Nashville Skyline

1970 - Self Portrait

1970 - New Morning

1973 - Pat Garrett & Billy the Kid

1973 - Dylan

1974 - Planet Waves

1975 - Blood on the Tracks

1975 - The Basement Tapes

1976 - Desire

1978 - Street Legal

1979 - Slow Train Coming

1980 - Saved

1981 - Shot of Love

1983 - Infidels

1985 - Empire Burlesque

1986 - Knocked Out Loaded

1988 - Down in the Groove

1989 - Oh Mercy

1990 - Under the Red Sky

1992 - Good as I Been to You

1993 - World Gone Wrong

1997 - Time Out of Mind

2001 - Love and Theft

2006 - Modern Times

2009 - Together Through Life

2009 - Christmas in the Heart

2012 - Tempest

2015 - Shadows in the Night

Filmleri

2003 - Masked and Anonymous (Sinema Filmi)

2008 - Patti Smith: Dream of Life (Kendisi) (Sinema Filmi)

2008 - Johnny Cash's America (Kendisi) (Sinema Filmi)

2007 - Pete Seeger: The Power of Song (Kendisi) (Sinema Filmi)

2005 - Eve Dönüş Yok (Kendisi) (Sinema Filmi)

2003 - Masked and Anonymous (Jack Fate ) (Sinema Filmi)

1978 - Son Vals (Kendisi) (Sinema Filmi)

1973 - Pat Garrett ve Billy the Kid (Alias) (Sinema Filmi)

1972 - The Concert for Bangladesh (Kendisi) (Sinema Filmi)

1969 - Johnny Cash! The Man, His Worl... (Kendisi) (Sinema Filmi)

1967 - Dont Look Back (Kendisi) (Sinema Filmi)