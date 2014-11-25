Bob Dylan tek kişi için konser verdi

Rock müzik tarihinin en önemli isimlerinden Bob Dylan, Philadelphia Müzik Akademisi’nde yalnızca tek bir hayranı için konser verdi.

Al Jazeera'deki habere göre, Dylan’ı tek başına dinleme ayrıcalığını elde eden kişi, büyük kalabalıkların katıldığı etkinlikleri tek kişi için düzenleyen program “Experiment Ensam”ın (Tek başına dene) yapım ekibinde çalışan Fredrik Wikingsson oldu.

Programın yönetmeni Anders Helgeson, Bob Dylan konseri fikrinden bahsettikten sonra, kendisi de çok büyük bir Dylan hayranı olan Wikingsson, rock efsanesini tek başına dinleyecek kişi olmak için arkadaşlarını uzun süre ikna etmek zorunda kaldı.

Rolling Stones dergisine verdiği röportajda, “Normalde çok pasif bir insanımdır. Batan bir gemide olsam yere yatıp ölmeyi beklerim. Ancak hayatımda bir kez olsun bir şey için çabalamak istedim” diyen Wikingsson, birçok toplantı sonrası yapım ekibine Dylan konseri için en uygun aday olduğunu kanıtladı.

Çekim ekibiyle ABD’nin Philadelphia kentine giden Wikingsson, pazar günü 15:00 sıralarında 19. yüzyıl sonlarında kurulan Müzik Akademisi’nin en ön sıralarında yerini aldı.

Son derece sade bir şekilde sahneye gelen Dylan’ın birbirinden ünlü şarkılarını dinleyen Wikingsson hissettiklerini şu şekilde anlattı:

“Sanki bir uyuşturucunun etkisindeymişim gibi hiç durmadan gülümsüyordum. Konserden saatler sonra bile çenemin ağrısı devam ediyordu.”

73 yaşında dünya turnesine çıkan Bob Dylan, aynı günün akşamı Philadelphia’da yüzlerce kişi için çaldı.

Wikingsson’ın benzersiz tecrübesi, 15 dakikalık bir belgesel olarak Aralık’ta Youtube’da yayınlanacak.