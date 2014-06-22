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Kültür-Sanat

Bob Dylan, Somalı aileler için söyledi

Bob Dylan'ın konserinin geliri Soma'da hayatını kaybeden işçi ailelerine verilecek

22 Haziran 2014 14:52

İstanbul’un yeni canlı müzik mekânı Black Box Istanbul, önceki akşam sahnesinde müzik tarihinin en çok etki bırakmış ozanlarından biri olarak kabul edilen Bob Dylan’ı ağırladı. 50 yılı aşkın müzik hayatının en güzel şarkılarını seslendiren Bob Dylan’ı izlemeye 4000 müzikseverin yanı sıra çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Pozitif Live organizasyonu ile gerçekleşen konserde aralarında “Tangled Up In Blue”, “Love Sick”, “Hark The Herald Angels” gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Bob Dylan, konserin kapanışını ise “All Along The Watchtower” ve “Blowin’ In The Wind” ile yaptı.

Kapılarını 20 Haziran’daki İskoçyalı topluluk Travis konseri ile açan Black Box Istanbul’daki Pozitif Live konserleri 24 Haziran’da gerçekleşecek Pixies ile sona erecek.

Konserlerin bilet gelirleri “Soma İçin Müzik” organizasyonu kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Soma Gençlik Bursu aracılığıyla Soma’da hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına ulaştırılacak.

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