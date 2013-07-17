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Kültür-Sanat

Bob Dylan'dan 'kaçak' albüm

27 Ağustos'ta yayınlanacak albüm 3 cd'den oluşacak ve 1969-1971 arasında gerçekleştirilmiş kayıtları ihtiva edecek

17 Temmuz 2013 16:10

Müzisyen Bob Dylan ağustos ayının sonunda "kaçak" bir albüm yayınlamaya hazırlanıyor. Sanatçının daha önce de kayıt ettiği kaçak albümler, Dylan'ın kariyerinde 9 albümlük bir yer kaplıyor. "Bootleg Series. Vol. 10: Another Self Portrait" adı ile yayımlanacak albüm Dylan'ın 10. "bootleg" albümü olacak.

27 Ağustos'ta yayınlanacak albüm 3 cd'den oluşacak ve 1969-1971 arasında gerçekleştirilmiş kayıtları ihtiva edecek. Kayıtlar arasında Bob Dylan'ın George Harrison ile birlikte kaydettiği duyulmamış parçalarda var.

 

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