Bob Dylan'dan 'kaçak' albüm

Müzisyen Bob Dylan ağustos ayının sonunda "kaçak" bir albüm yayınlamaya hazırlanıyor. Sanatçının daha önce de kayıt ettiği kaçak albümler, Dylan'ın kariyerinde 9 albümlük bir yer kaplıyor. "Bootleg Series. Vol. 10: Another Self Portrait" adı ile yayımlanacak albüm Dylan'ın 10. "bootleg" albümü olacak.

27 Ağustos'ta yayınlanacak albüm 3 cd'den oluşacak ve 1969-1971 arasında gerçekleştirilmiş kayıtları ihtiva edecek. Kayıtlar arasında Bob Dylan'ın George Harrison ile birlikte kaydettiği duyulmamış parçalarda var.