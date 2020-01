Bob Dylan'ın resimleri Londra'da sergilenecek

İngiltere Ulusal Portre Galerisi, Amerikalı şarkıcı Bob Dylan'ın portrelerinden oluşan bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Dylan'ın pastel boya çalışmalarından oluşan, kimileri gerçek kimileri hayalî karakterleri resmeden 12 eseri Eylül ayından itibaren Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek.

Çocukluğundan beri resim ve eskiz çalışmaları yapan 72 yaşındaki Bob Dylan, eserlerini sadece son yedi yıldır sergiliyor.

Sanat tarihçisi John Elderfield, Dylan'ın eserlerinin, müziğinde olduğu gibi muhteşem yaratıcı hayal gücünü yansıttığını söyledi.

The images from Bob Dylan: Face Value adlı sergide yer alan eserler daha önce başka bir yerde sergilenmedi.

Ulusal Portre Galerisi Müdürü Sandy Nairne "Bob Dylan, çağımızın en etkili kültürel kişiliklerinden birisi. İster şarkı sözleriyle ve müziğiyle ister boyalar ve pastellerle olsun, bize hep görsel zenginliklerle dolu bir dünya sundu" dedi.

2008 yılında, Londra'daki Halcyon Galerisi, Dylan'ın, 1989-1992 yılları arasında turnedeyken yaptığı çizimlerden ve eskizlerden oluşan bir sergi düzenlemişti.

Bob Dylan, Haziran ayında Fransa'nın en yüksek devlet nişanı olan Legion d'Honneur'a aday gösterilmişti.

Dylan'a ayrıca Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'nin de onursal üyeliği verilmişti.



Bir kuşağın sesi: Bob Dylan



Bob Dylan 1941'de Minnesota eyaletinin Duluth kentinde doğdu.

Kendi kendine mızıka, gitar ve piyano çalmayı öğrendi.

Kolejden ayrılması sonrası 1960'da New York'a taşındı.

İlk albümünde sadece iki orijinal şarkı vardı.

Onu şöhrete kavuşturan ise 1963'te piyasaya sürdüğü "The Freewheelin' Bob Dylan" ve onun unutulmaz şarkısı "Blowin' in the Wind"di.

Mızıkası ve akustik gitarı ile "silahlanan" Bob Dylan şarkılarında sosyal adaletsizliklerden, savaştan ırkçılıktan bahsetti; kısa süre içinde önde gelen bir sivil haklar savunucusu oldu.

Bob Dylan, kariyerinin ilk üç yılında tam 300 şarkı besteledi.

Bob Dylan, durgun geçen 1970'lerin ardından, 80'li yılların başında Hıristiyanlığı seçti ve ardından başarılı birçok albüme imza attı.

Dylan kariyeri boyunca 11 kez Grammy, bir kez de Altın Küre ödülü kazandı.

Bob Dylan, "Wonder Boys" filmi için bestelediği "Things have Changed" şarkısı ile bir kez de En İyi Orijinal Şarkı kategorisinde Oscar kazandı.



BBCTürkçe