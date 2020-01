Bob Dylan'dan Sinatra albümü mü geliyor?

Son dört konserini Frank Sinatra’nın “Stay With Me” adlı şarkısıyla sonlandıran Bob Dylan, Frank Sinatra’nın şarkılarının yorumlarından oluşan bir albüm yayınlayabileceği tartışmalarını başlattı.

Radyo Eksen'in haberine göre, dünyanın popüler müzikteki en etkili isimlerinden biri olan ABD'li müzisyen Bob Dylan’ın, konserlerinde; “Like A Rolling Stone” ve “Blowing In The Wind” şarkılarını Frank Sinatra tarzında yorumlaması da bu görüşü güçlendirdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında da Frank Sinatra’nın “Full Moon and Empty Arms” adlı şarkısını seslendiren Dylan, gelecek sene yayınlamayı planladığı cover albümünün adını “Shadows In the Night” olarak belirledi. Birçok müzik yazarı, bu albümün içerisinde bolca Sinatra cover’ının yer alacağını belirtiyor.

Bir diğer yandan Bob Dylan, “The Basement Tapes Recordings” ve “Lost On The River” adlı toplama albümlerini de gelecek hafta içerisinde yayınlamayı planlıyor.

Bob Dylan'ın yorumladığı Frank Sinatra'nın "Full Moon and Empty Arms" parçası: