T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bob Dylan'dan Sinatra albümü mü geliyor?

Müzik eleştirmenleri, Bob Dylan'ın önümüzdeki sene yayımlayacağı 'Shadows In The Night' albümünde birçok Frank Sinatra cover'ının yer alacağını belirtti

05 Kasım 2014 21:36

Son dört konserini Frank Sinatra’nın “Stay With Me” adlı şarkısıyla sonlandıran Bob Dylan, Frank Sinatra’nın şarkılarının yorumlarından oluşan bir albüm yayınlayabileceği tartışmalarını başlattı.

Radyo Eksen'in haberine göre, dünyanın popüler müzikteki en etkili isimlerinden biri olan ABD'li müzisyen Bob Dylan’ın, konserlerinde; “Like A Rolling Stone” ve “Blowing In The Wind” şarkılarını Frank Sinatra tarzında yorumlaması da bu görüşü güçlendirdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında da Frank Sinatra’nın “Full Moon and Empty Arms” adlı şarkısını seslendiren Dylan, gelecek sene yayınlamayı planladığı cover albümünün adını “Shadows In the Night” olarak belirledi. Birçok müzik yazarı, bu albümün içerisinde bolca Sinatra cover’ının yer alacağını belirtiyor.

Bir diğer yandan Bob Dylan, “The Basement Tapes Recordings” ve “Lost On The River” adlı toplama albümlerini de gelecek hafta içerisinde yayınlamayı planlıyor.

Bob Dylan'ın yorumladığı Frank Sinatra'nın "Full Moon and Empty Arms" parçası:

 

ETİKETLER

bob dylanfrank sinatrayenialbümcovershadows in the nightfull moon and empty armsstay with mekonsertoplama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24