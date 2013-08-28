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Dünya

BM Genel Sekreteri Ban: Suriye'de dört güne daha ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Ban Ki-mun, Suriye'de kimyasal silah iddialarını araştıran BM heyetinin çalışmalarını tamamlamak için dört güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

28 Ağustos 2013 21:16


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Ban Ki-mun, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştıran BM heyetinin çalışmalarını tamamlamak için dört güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı'na ev sahipliği yapan Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nın 100. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılan Ban, düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki BM uzmanlarının zor şartlar altında görev yaptığını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans'ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Ban, kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştıran BM heyeti çalışmalarını tamamlayıp, gerekli analizleri yaptıktan sonra, sonuçların rapor halinde Güvenlik Konseyi'ne sunulacağını kaydetti.

Suriye'deki krize diplomatik çözüm bulunması çağrısını yineleyen Ban, barış ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Timmermans da, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kanıtlanırsa bunun ciddi bir savaş suçu anlamına geleceğini ve buna yönelik bir eylemin kaçınılmaz olacağını söyledi. Timmermans, Suriye halkının zor durumda bırakılmaması gerektiğini de vurguladı.

Not: Kore kültüründe soyadları, ismin başında kullanılıyor.

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