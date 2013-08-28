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Dünya

NATO: Suriye'deki saldırılar cevapsız kalamaz

NATO, Suriye'de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği "zalim saldırıları" sert şekilde kınadı. NATO Genel Sekreteri, üye ülkelerin katıldığı bir toplantı sonrasında açıkalmalarda bulundu

28 Ağustos 2013 21:04

NATO'ya bağlı ülkeler, bugün Suriye'nin durumu ve Şam yakınında kimyasal silah kullanılmasını görüştü.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, sözü edilen toplantıda, mütteffik ülkelerin, kimyasal silah kullanımının, uluslararası kararlarla belirlenmiş hukuk ve normaların âlenen yok sayılması, anlamına geldiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

"Bu, kabul edilemez ve cevapsız kalamaz" diye konuşan Rasmussen, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyleyerek, kimyasal silahların kullanılmasının tüm bölgeyi ve uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiğine vurgu yaptı.

Suriye'nin yakından izleneceğini belirten Rasmussen, NATO'nun Türkiye'ye destek vereceğini ve güneydoğu sınırını korumayı sürdüreceğini söyledi.
 

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