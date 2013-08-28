İran: ABD, Suriye'ye saldırırsa devrimcilerin nefreti İsrail'e çevrilir

İran dışişleri bakanlığı ve Suriye Baas partisi yetkilileri, Suriye'de savaşın başlaması durumunda İsrail'e saldıracaklarına ilişkin açıklamalarda bulundular.

Fars Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mansur Hakikatpur, ABD'nin Suriye'ye saldırması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'e saldıracağını duyurdu. Hakikatpur; 'Eğer ABD Suriye'ye askeri bir müdahalede bulunursa, bölgedeki devrimcilerin nefreti İsrail'in üzerine çevrilecektir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye'den de benzer bir açıklama geldi. Baas Partisi'nin önemli yetkililerinden Halif Mutaf, ülkesinin saldırıya uğradı takdirde İsrail'e saldıracağını duyurdu. Şam'ın 'saldırgan Batı'nın arkasındaki güç olan İsrail'e' saldıracak kuvvetle füzelerinin olduğunu belirten Mutaf, 'bu füzeler normal olarak İsrail'e çevrilmiş durumda' diye konuştu.