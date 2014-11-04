Bingöl'de iki polisi şehit eden mermiler öldürülen dört kişinin elinden çıkmamış!

Bingöl saldırısına ilişkin düzenlenen balistik raporunda, iki polisi şehit eden, il emniyet müdürünü de yaralayan mermilerin, olay sonrası öldürülen 4 kişinin üzerinden çıktığı belirtilen silahlardan çıkmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "faillerin cezalandırıldığı", Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da "faillerin öldürüldüğü" açıklamasını teyit etmeyen balistik raporu, biri 15 yaşında olan öldürülen dört kişinin durumunu tekrar gündeme getirdi.

Kobanê’de yaşanan çatışmaları protesto etmek için yapılan gösterilerden sonra şehir merkezinde incelemelerde bulunan Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Türker, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin, Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu ve koruma polisi Uğur Adlı saldırıya uğramıştı. 9 Ekim'de meydanan gelen saldırıda Emniyet Müdürü Türker ve koruma polisi Adlı ağır yaralanmış, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu da hayatını kaybetmişti. Olaydan 1 saat 15 dakika sonra Genç ilçesi yolunda 12 AR 900 plakalı araç içerisindeki 4 kişi çatışmada öldürülmüş ve "şahısların olayı gerçekleştiren teröristler oldukları" iddia edilmişti.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Ala’nın açıklamasında geçmesine rağmen öldürüldüğü iddia edilen beşinci kişi Erhan Şenyuva’nın izine rastlanamadı. Genelkurmay Başkanlığı ise, "4 bölücü terör örgütü mensubunun iki piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini" öne sürmüştü.

Dokuz kişi gözaltına alındı

Saldırı sonrası soruşturmada dokuz kişi gözaltına alındı. Sekiz kişi serbest bırakılırken Ali Kılıç G. tutuklandı. G.'nin, ifadesinde, “Çatışmada öldürülen 4 kişiye öncülük yapıyordum. Ne o kişilerin, ne de benim suikast ile hiçbir alakamız yok. Emniyet Müdürü'ne saldırıyı sonradan öğrendim. Öldürülen 4 kişi de Erzurum’dan Diyarbakır kırsalına geçiyordu. Bingöl merkeze gelmeden şehir dışından geçiş yaptık. PKK’ya yardım ettiğim doğru, ancak suikastle bir alakamız yok” dediği belirtilmişti.

'Mermiler bu tüfeklerden atılmamış'

Öldürülen 4 kişinin üzerinden çıktığı belirtilen iki Kaleşnikof marka tüfek, balistik incelemesi yapılmak üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı’na göndeirldi. Laboratuvarda yapılan eşleşme incelemesinde, öldürülenlerin üzerinden çıktığı kaydedilen Kaleşnikof'ların suikastte kullanılmadığı saptandı.

Gönderilen silahlar ve polislerin üzerinden çıkan kurşunların eşleştirildiği kriminal raporunda şu ifadelere yer verildi:

“10.10.2014 tarihli ve DYR-BLS-2014-04698 sayılı uzmanlık raporu tanzim ettiğimiz 56-1 27179577/49478 ve 56-1 27111679 numaralı 7.62x39 mili metre çap ve tipinde fişek atan kaleşnikof marka toplam 2 adet tüfekten elde ettiğimiz mukayese mermi çekirdekleriyle mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırmalarında aralarında çeşitli karekteristik izler yönünde farklılıklar bulunduğu görülmüş olup, 7.62 milimetre çapında bir adet deforma mermi çekirdeği ve teşhis niteliği bulunan bir adet mermi çekirdeği, gömlek parçasının söz konusu 56-1 27179577/49478 ve 56-1 27111679 numaralı 7.62x39 mili metre çap ve tipinde fişek atan kaleşnikof marka toplam 2 adet tüfekten atılmadıkları tespit edilmiştir.”

Rapor, Erdoğan ve Davutoğlu'nu doğrulamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ekim’de Gümüşhane’de yaptığı konuşmada "güvenlik güçlerinin failleri bulduğunu ve cezalandırdığını" öne sürmüştü. Başbakan Davutoğlu da, olaydan sonra başkanlık ettiği güvenlik zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu çalışmalarda etkin mücadele de Bingöl’de görülmüştü, sorumluları takip esnasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmişlerdi” demişti.

Sırrı Süreyya Önder: Balistik raporunu açıklayın

Konuyla ilgili dün açıklama yapan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Bingöl saldırısıyla ilgili olarak TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini, ancak AKP’nin karşı çıktığını hatırlatmıştı. Önder, "en azından polisleri şehit eden silahlardan çıkan kurşunlar ile olaya ilişkin öldürülen kişilere sıkılan kurşunların balistik raporunun kamuoyu ile paylaşılmasını" istemişti.

İşte o belgeler: