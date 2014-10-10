HDP'den Bingöl saldırısı açıklaması: Provokasyon olduğunu düşünüyoruz

HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, Bingöl'de dün akşam Emniyet Müdürü'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin olarak "Provokasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ; EHP, ÖDP, KESK, DİSK, TMMOB, Halkevleri, PSAKD, HBV, AKD, İHD genel başkanları ile ) TTB genel sekreteri ve HTKP temsilcisinin de yer aldığı bir basın toplantısı düzenledi.

HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, Bingöl ’de dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürü’ne yönelik olarak düzenlenen ve iki polisin hayatını kaybettiği, Bingöl Emniyet Müdürü’nün de ağır yaralandığı saldırıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yüksekdağ, “Saldırıyı üstlenen yok. Bu tip gelişmelerin provokasyon durumunun bir parçası olduğunu düşünüyorum” dedi.