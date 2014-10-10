Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı ve bir polis şehit oldu

Bingöl'de Emniyet Müdürü Atalay Atalay Ürker, şehir meydanında beraberindeki polislerle bir caddede yürürken, bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olurken, Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker yaralı olarak kurtuldu. Koruması Oğur Atlı da yaralandı.

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, kent merkezinde olaylar nedeniyle tahrip edilen işyerlerinde inceleme yaparken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Emniyet Müdürü Ürker yaralanırken, beraberindeki Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Koruma polislerinden Komiser Hüseyin Hatipolu şehit oldu, polis memuru Uğur Atlı ise yaralandı.

Cenk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, beraberinde emniyet görevlileri ile birlikte Kobani'ye düzenenlenen saldırılara tepki gösteren protestocuların tahrip ettiği işyerlerde inceleme yaparken, silahlı saldırı düzenlendi.



Bir otomobilden otomatik silahlarla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Emniyet Müdürü Ürker ile koruma polisi Uğur Atlı yaralandı, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile koruması Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu.

Saldırganlar aynı araçla olay yerinden kaçarken, yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürü Ürker'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Polisle çatışma: 4 kişi öldü

Bingöl'en Genç iltesinde durdurulmak istenen araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 2 kişi sağ olarak ele geçirildi. Araçtakilerin Bingöl'de Emniyet Müdürü'nü saldırı düzenleyenler olduğu iddia edildi.