T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl Emniyet Müdür Yardımcısı ve bir polis şehit oldu

Bingöl'de Emniyet Müdürü ve beraberindeki polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis şehit oldu

10 Ekim 2014 01:00

Bingöl'de Emniyet Müdürü Atalay Atalay Ürker, şehir meydanında beraberindeki polislerle bir caddede yürürken, bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olurken, Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker yaralı olarak kurtuldu. Koruması Oğur Atlı da yaralandı.

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, kent merkezinde olaylar nedeniyle tahrip edilen işyerlerinde inceleme yaparken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Emniyet Müdürü Ürker yaralanırken, beraberindeki Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Koruma polislerinden Komiser Hüseyin Hatipolu şehit oldu, polis memuru Uğur Atlı ise yaralandı.

Cenk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, beraberinde emniyet görevlileri ile birlikte Kobani'ye düzenenlenen saldırılara tepki gösteren protestocuların tahrip ettiği işyerlerde inceleme yaparken, silahlı saldırı düzenlendi.

Bir otomobilden otomatik silahlarla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Emniyet Müdürü Ürker ile koruma polisi Uğur Atlı yaralandı, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile koruması Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit oldu.

Saldırganlar aynı araçla olay yerinden kaçarken, yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürü Ürker'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
 

Polisle çatışma: 4 kişi öldü

 

Bingöl'en Genç iltesinde durdurulmak istenen araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 2 kişi sağ olarak ele geçirildi. Araçtakilerin Bingöl'de Emniyet Müdürü'nü saldırı düzenleyenler olduğu iddia edildi.

 

ETİKETLER

bingölemniyetmüdürsilahsaldırıatalay ürkeratıf şahin

İlgili Haberler

Gaziantep'te Kobanê çatışması; 4 kişi öldü

Gaziantep'te merkez Şahinbey ve Şehitkamil DBP ilçe binaları ateşe verildi. Çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı

Bingöl'de saldırıyı düzenleyenlere operasyon; 4 kişi öldü

Bingöl Emniyet Müdürü'ne saldırı düzenleyenlerle, jandarma arasındaki çatışmada saldırganların 4'ü öldürülürken, ikisi sağ olarak yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24