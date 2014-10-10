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Gaziantep'te Kobanê çatışması; 4 kişi öldü

Gaziantep'te merkez Şahinbey ve Şehitkamil DBP ilçe binaları ateşe verildi. Çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı

10 Ekim 2014 01:24

 3 gündür eylemlerin sürdüğü Gaziantep'te bugün merkez Şahinbey ve Şehitkamil DBP ilçe binaları ateşe verildi. Çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 20'nin üzerinde yaralı var.

Barak ve Vatan mahallelerindeki olaylarda Kobanê eylemlerine faşist gruplar saldırırken tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı çatışmada 1'i polis memuru 20'nin üzerinde kişi, kurşun ve tüfeklerden çıkan saçmalara hedef oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan 15 yaşındaki Süleyman Balcı, 16 yaşındaki Sevgi Alıcı, 27 yaşındaki Ömer Uçeker ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Ölen 4 kişinin cesedi, otopsi için morglara alındı.

Med Nuçe'de konuşan DBP Antep İl Eş Başkanı Bedran Fermanoğlu,  "Şahinbey ilçe binamızı yaktılar ve oradaki kişi katledildi" dedi.

 

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