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Bingöl'de saldırıyı düzenleyenlere operasyon; 4 kişi öldü

Bingöl Emniyet Müdürü'ne saldırı düzenleyenlerle, jandarma arasındaki çatışmada saldırganların 4'ü öldürülürken, ikisi sağ olarak yakalandı

10 Ekim 2014 03:25

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker’e yönelik silahlı saldırıda bulunduktan sonra iki otomobille kaçan saldırganların Genç İlçesi yönüne gittikleri belirlendi.

Saldırganların kaçtığı istikametin belirlenmesi üzerine karayolunda Jandarma Özel Harekat timleri tarafından önlem alındı. Gelen iki araca ’dur’ ihtarında bulunuldu. Araçların içinde bulunan saldırganlar askerler ateş açtı.

Jandarma Özel Harekat Timlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 4’ü öldürülürken, ikisi de sağ olarak ele geçirildi. Çatışmada askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Biri Bingöl plakalı olan araçlarda yapılan aramalarda silah ve silahlara ait mühimmatlar bulundu.

Bingöl'de akşam saatlerinde Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e düzenlenen saldırıda, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olurken, Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker yaralı olarak kurtuldu. Emniyet Müdürü Ürker'in koruması Oğur Atlı da yaralandı.

 

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