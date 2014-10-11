Bingöl saldırısından sonra öldürülenlerden biri 15 yaşında bir çocuk, diğeri MEB memuru çıktı

Bingöl’ün Genç ilçesinde İl Emniyet Müdürü ve beraberindekilere pusu kurdukları iddiasıyla öldürülenlerin fotoğraf ve kimlikleri belirlendi. "Dur" ihtarına uymadığı ve ateş açtığı iddiasıyla taranan 12 AR 900 plakalı araçta "örgüt mensubu" olduğu öne sürülerek öldürülen dört kişiden biri olan Ali Bozan'ın Karlıova’da Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştığı tespit edildi. Emre Ekinci'nin de 15 yaşında olduğu belirlendi.

Önceki gün 2 polisin hayatını kaybettiği saldırının ardından Jandarma ve emniyet birimleriyle çatışmaya girdiği belirtilen 4 kişi öldürüldü.

Saldırıyı düzenledikleri iddiasıyla öldürülenlerin kimlikleri belirlendi. Buna göre araçta, hakkında "örgüte yardım ve yataklıktan altı dosya bulunduğu" iddia edilen Ali Bozan (46), Karlıova Gücün’nden Şanlıurfa Viranşehir doğumlu olan ve ‘Bahoz Amed’ kod adını kullandığı iddia edilen Ramazan Özmaskan (22), Muş doğumlu olan ve ‘Kendal’ kod adını kullandığı iddia edilen Emre Ekinci (15) ve "Çiya Şorej" kod adını kullandığı iddia edilen Şehabettin Naşa öldürüldü. Şahısların üzerinden 2 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği de öne sürüldü.