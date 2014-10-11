T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl saldırısından sonra öldürülenlerden biri 15 yaşında bir çocuk, diğeri MEB memuru çıktı

Bingöl Emniyet Müdürü ve ekibine yönelik saldırı düzenledikleri iddasıyla öldürülen dört kişiden birinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan Ali Bozan olduğu belirlendi

11 Ekim 2014 13:20

Tahir Alperen

Bingöl’ün Genç ilçesinde İl Emniyet Müdürü ve beraberindekilere pusu kurdukları iddiasıyla  öldürülenlerin fotoğraf ve kimlikleri belirlendi. "Dur" ihtarına uymadığı ve ateş açtığı iddiasıyla taranan 12 AR 900 plakalı araçta "örgüt mensubu" olduğu öne sürülerek öldürülen dört kişiden biri olan Ali Bozan'ın Karlıova’da Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştığı tespit edildi. Emre Ekinci'nin de 15 yaşında olduğu belirlendi.

Önceki gün 2 polisin hayatını kaybettiği saldırının ardından Jandarma ve emniyet birimleriyle çatışmaya girdiği belirtilen 4 kişi öldürüldü. 

Saldırıyı düzenledikleri iddiasıyla  öldürülenlerin kimlikleri belirlendi. Buna göre araçta, hakkında "örgüte yardım ve yataklıktan altı dosya bulunduğu" iddia edilen Ali Bozan (46), Karlıova Gücün’nden Şanlıurfa Viranşehir doğumlu olan ve ‘Bahoz Amed’ kod adını kullandığı iddia edilen Ramazan Özmaskan (22), Muş doğumlu olan ve ‘Kendal’ kod adını kullandığı iddia edilen Emre Ekinci (15) ve "Çiya Şorej" kod adını kullandığı iddia edilen Şehabettin Naşa öldürüldü. Şahısların üzerinden 2 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği de öne sürüldü.

 

ETİKETLER

bingölsaldırıemniyetmüdürsaldırgan

İlgili Haberler

Bingöl'de suikast

Bingöl'de İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve beraberindekilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda, Emniyet Müdür Yardımcısı ile Başkomiser hayatını kaybetti.

Bingöl'de saldırıyı düzenleyenlere operasyon; 4 kişi öldü

Bingöl Emniyet Müdürü'ne saldırı düzenleyenlerle, jandarma arasındaki çatışmada saldırganların 4'ü öldürülürken, ikisi sağ olarak yakalandı

HDP'den Bingöl saldırısı açıklaması: Provokasyon olduğunu düşünüyoruz

HDP'den Bingöl’de dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürü’ne yönelik olarak düzenlenen ve iki polisin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama geldi

Genelkurmay: Bingöl'deki saldırıda 4 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi

Bingöl Emniyet Müdürü'ne yönelik saldırıya ilişkin Genelkurmay'dan yapılan açıklamada '4 bölücü terör örgütü mensubu 2 piyade tüfeğiyle birlikte ele geçirildi' denildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24