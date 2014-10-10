Genelkurmay: Bingöl'deki saldırıda 4 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Bingöl Emniyet Müdürü'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Bingöl'deki saldırını ardından 4 bölücü terör örgütü mensubu 2 piyade tüfeğiyle birlikte ele geçirilmiştir" denildi.

Genelkurmay'ın internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından, Bingöl / Merkez’de, İl Emniyet Müdürü ve beraberindeki ekibe yapılan silahlı saldırıyı müteakip, olay yerinden kaçan Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin yakalanması maksadıyla, Genç-Bingöl karayolunda, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Genç Köprüsü mevkiinde, birlikte yaptığı yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, yol emniyet ve kontrol görevi icra eden unsurlara, yaklaşan bir araçtan, uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştır.

Dört bölücü terör örgütü mensubu terörist iki Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak adli işlemin başlatıldığı bilgisi alınmıştır."