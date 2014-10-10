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Numan Kurtulmuş: Bingöl'de tetiği çeken eller ve beyinler kırılacak ve ezilecek

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bingöl'de İl Emniyet Müdürü'nün aracına yapılan saldırıyla ilgili konuştu

10 Ekim 2014 17:22

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bingöl'de İl Emniyet Müdürü'nün aracına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Türkiye halkı asla ve asla terörü destekleyen bu karanlık odaklara, terör odaklarına prim vermeyecek, bir daha o eski döneme geri dönmeyecektir. Bu tetikleri çeken eller de bu tetikleri çektiren beyinlerde kırılacak ve ezilecektir" dedi.

Kalkandelen'deki Tetova Devlet Üniversitesi'nde konferansa katılan Kurtulmuş saldırıya ilişkin olarak, “Türkiye uzun yıllar bir tarafta terör örgütlerinin bir tarafta karanlık çetelerin elinden çok çekti. Türkiye'de 10 binlerce insan, gencecik insanımız terör dolayısıyla hayatlarını kaybetti. Türkiye'nin 40 yıla yakın bir süresi, maalesef rehin alındı, Türkiye'nin ayaklarına prangalar vuruldu" dedi. Kurtulmuş, "Bu hain saldırının arkasında kim varsa, bu tetiği çeken eller kimlerse, bu tetikleri çektiren eller kimlerse, hangi karanlık odaklarsa şunu iyi bilsinler ki Türkiye bir daha terörün kanlı, karanlık odaklarının planlamış olduğu o karanlık dehlizlere girmeyecektir. Türkiye halkı asla ve asla terörü destekleyen bu karanlık odaklara, terör odaklarına prim vermeyecek, bir daha o eski döneme geri dönmeyecektir. Bu tetikleri çeken eller de bu tetikleri çektiren beyinlerde kırılacak ve ezilecektir" şeklinde konuştu.

 

Kurtulmuş saldırıya ilişkin olarak, "Bu hain saldırının arkasında kim varsa, bu tetiği çeken eller kimlerse, hangi karanlık odaklarsa şunu iyi bilsinler ki Türkiye bir daha terörün kanlı, karanlık odaklarının planlamış olduğu o karanlık dehlizlere girmeyecektir" dedi.

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