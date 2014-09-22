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Numan Kurtulmuş: Sığınmacıların sayısı 130 bini aştı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sınırdaki göç dalgasına ilişkin açıklama yaptı

22 Eylül 2014 13:54

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriyeli sığınmacıların sayısının 130 bini aştığını açıkladı. Kurtulmuş, ''Hiç kimse Suriye'den gelen Kürt kardeşlerimiz üzerinden siyasi bir şov yapmaya kalkmasın'' dedi.

Sınırdan Türkiye'ye girenlerin sayısının 130 bini aştığını ifade eden Kurtulmuş, ''Ümit ederim ki çok daha kalabalık bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya kalmayız'' dedi.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

''Mülteciler, hele Cumartesi gününden çok daha düzenli şekilde, iki ana giriş noktasından itibaren tek tek kaydediliyor. Büyük kısmı ailelerinin yanına, bir kısmı bölge içinde daha uzak noktalara naklediliyor. Bunların hepsi kontrol altındadır. Kimse endişelenmesin.

Dün itibariyle sınırın hemen yanındaki bölge insansız bölge haline getirildi. Süleyman Şah Parkı'nın içine açılan yerleşim yerinde de göçmenler barındırılmaya başladı. Ümit ederim ki çok daha kalabalık bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya kalmayız. Kalırsak da bütün detaylar hazırlanmıştır. 130 bini aşmış bir sayıdan bahsedebiliriz.

Söz konusu bölgenin toplam nüfusu 4 bin küsür. Türkiye bu kadar büyük fedakarlıklarla dünyanın hiçbir ülkesi bunu yapmayı başaramaz. Bu bir doğal afet değil. Hiç kimse Suriye'den gelen Kürt kardeşlerimiz üzerinden siyasi bir şov yapmaya kalkmasın. Gelenin kimliğine bakmıyoruz.''

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