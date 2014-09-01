Numan Kurtulmuş'u kendi sözleriyle protesto ettiler

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, milletvekili olmadığı için TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettiği sırada CHP İzmir Milletvekili Musa Çam tarafından açılan dövizle protesto edildi. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise hızlı bir hareketle bu dövizi Çam'ın elinden aldı.

DHA'nın haberine göre, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, yeni hükümetin kurulması nedeniyle milletvekili olmayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yemin etmesi gerektiğini belirtti ve ilk olarak Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'u yemin etmesi için kürsüye davet etti.

AKP'li Recep Özel pankartı aldı

Bu sırada CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, yanında getirdiği ve üzerinde 'Harun olmaya geldiler, Karun oldular. Biz AKP gibi firavunlaşmayacağız. Numan Kurtulmuş' yazan döviz açtı. Bunu gören AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, telefonla konuşarak Çam'ın yanına gitti ve hızlı bir hareketle dövizi aldı.



Çam ise Özel'in arkasından gitti. Ardından Özel, arkasına bakmadan bu dövizi masanın üzerine attı. Çam ise dövizi tekrar alarak açtı. Bunun üzerine bazı AK Partili milletvekilleri bu dövizi almak istedi. Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Kurtulmuş, and içmesini tamamlayıp kürsüden inince Çam'da dövizi indirdi ve gerginlik sona erdi.