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Suikastte yaralanan Bingöl Emniyet Müdürü'nün yerine yeni atama

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Süleyman Pamuk, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı

10 Ekim 2014 13:56

Bingöl’de Emniyet Müdürü Atalay Ürker’in dün gece silahlı saldırıda yaralanması sonucu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Süleyman Pamuk’un Bingöl Emniyet Müdürü olarak atandığı bildirildi.

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker’in, dün akşam Kobani için düzenlenen eylemlerde zarar gören esnafın iş yerlerinde incelemelerde bulunurken teröristlerin saldırısında yaralanması 2 polisin şehit olmasının ardından jet atama gerçekleşti.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Süleyman Pamuk, dün gece Bingöl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan 51 yaşında Pamuk, geçen 16 Eylül’de Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve  Polis Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Adana  Bölge Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaparken, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’nda göreve başladı.

Süleyman Pamuk dün gece Bingöl’e giderek grevine başladı.

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