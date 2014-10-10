Bingöl'de suikast

Bingöl'de İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve beraberindekilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, Emniyet Müdür Yardımcısı Atif Şahin ve Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu, izinsiz gösteri sırasında hasar gören iş yerlerini gezdikleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.
Saldırıda Emniyet Müdür Yardımcısı Şahin olay yerinde, Başkomiser Hatipoğlu da kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan İl Emniyet Müdürü Ürker de Bingöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.