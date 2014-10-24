HDP 'Bingöl suikastı araştırılsın' dedi, AKP reddetti

Meclis Genel Kurulu, dün ilginç bir oylamaya sahne oldu. Bingöl’de iki polisin şehit edildiği olayın karanlık noktalarını ısrarla gündeme getiren HDP, menhus saldırının aydınlatılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Ancak bu teklif, AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Polislerin şehit edilmesinin ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si serbest bırakılırken, olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirilmişti. HDP, Bingöl’de 9 Ekim’de emniyet müdürü ile beraberindekilere düzenlenen ve 2 polisin şehit olmasına, emniyet müdürü ile 1 polisin yaralanmasına neden olan saldırının, karanlık bir provokasyon olduğunu iddia ediyor.

Zaman'da yer alan habere göre HDP, Bingöl’ün bunun için merkez seçildiğini savunuyor. Grup Başkan Vekili İdris Baluken, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, iktidar partisine yüklendi. Baluken, “Bingöl olaylarıyla ilgili tek bir belge ve bilgi sunamadınız. İstismar ediyorsunuz. Araştırılmasını neden engelliyorsunuz? Mevcut MOBESE kayıtlarından cep telefonu incelemelerine kadar, balistik incelemelere kadar bütün bu bilgilerin kamuoyuna aktarılmasından neden kaçıyorsunuz?” diye sordu.

Suikastla hiçbir bağlantısı olmayan 4 vatandaşın yargısız infaz edildiğini öne süren Baluken, “Bingöl geçmişten beri bu derin yapıların ve karanlık merkezlerin iş başında olduğu bir coğrafya olarak görülmelidir. Geçmişte de bölgede devreye konulan pek çok karanlık planlamalar, pek çok Gladio tarzı örgütlenmeler ve özellikle çözüme yaklaşıldığı dönemde devreye konulan pek çok karanlık hadisenin merkezi olarak Bingöl’ün ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini düşündüğümü ifade etmek istiyorum. İlk gün söyledik, ilk gün söylediğimiz ne varsa doğru çıktı.”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP’nin önergesine destek verdi. Şöyle konuştu: “Başbakan, Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin söz alan bütün sözcüleri bunun bir karanlık olay olduğunu, bir provokasyon olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla eğer, bir karanlık olay varsa, bir provokasyon varsa Meclis bunu araştırmalıdır. Eğer, gerçekten buna inanıyorsanız biz hazırız, oy verelim, beraber bir Meclis komisyonu kuralım ve Meclis komisyonu bunu araştırsın.”