Bingöl saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Bingöl eski Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e düzenlenen saldırı olayıyla ilgili olduğu ileri sürülen bir otomobil, Kayseri-Ankara karayolunda durduruldu. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

9 Ekim'de Yenişehir Mahallesi Selahattin Kaya Caddesi (Hükümet) ile Yeşim sokağın kesiştiği noktada yaya olarak yürüyen Emniyet Müdürü Atalay Ürker, müdür yardımcıları Atıf Şahin ve Muharrem Ay, güvenlik şube müdür yardımcısı Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu ile koruma görevlisi polis memuru Uğur Adlı'ya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Saldırı sonucu Emniyet Müdürü Atalay Ürker ağır yaralanırken, Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olmuştu.

Saldırıyla ilgili olduğu ileri sürülen bir otomobil, Kayseri-Ankara karayolunda durduruldu. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.