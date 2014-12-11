Bill Gates’e göre 2014'ün en iyi 5 kitabı

Dünyanın en zengin iş adamı Bill Gates, kişisel blogu gatesnotes.com‘da, kitap önerilerine hatırı sayılır bir yer ayırıyor. Öneriler ve okuma listeleriyle takipçilerine kitaplarla ilgili özet bilgiler de aktaran Gates son olarak, 2014 yılında okuduğu en iyi 5 kitap listesini paylaştı.

Webrazzi'deki habere göre, tatil sezonu yaklaşırken kitabını alıp köşeye çekilmek isteyecekler için faydalı olacak listede, iş ve ekonomi konularının ağırlığı dikkat çekiyor. Gates’in “Best Books I read in 2014″ listesi şu şekilde:

1. Business Adventures, John Brooks

Fenomen yatırımcı Warren Buffet’ın Bill Gates’e tavsiye ettiği kitap, 1950 -1960 yılları arasında The New Yorker dergisinde yayımlanan iş makalelerini bir araya getiriyor. Gates’in bir klasik olarak tanımladığı kitap, aynı zamanda favori iş kitapları listesinde ilk sırada. Business Advetures’ın Xerox Xerox Xerox başlıklı bölümü için yayıncısından izin alan Gates, bu bölümü de takipçileriyle burada paylaşıyor.

2. Capital in the 21st Century, Thomas Piketty

Piketty’nin 21’inci yüzyılda eşitsizlik hakkındaki analizleri yılın en çok tartışılan konularından biriydi. Kitabı okuduktan sonra, konuyla ilgili görüşlerini blogunda paylaşan Gates’in eleştirileri de yine çok ses getirmişti. Gates’e göre daha fazla yetenekli kişinin eşitsizlik konusunda çalışması gerekiyor.

3. How Asia Works, Joe Studwell

Akademisyen, yazar ve gazeteci Studwell, özellikle Asya’nın kalkınması konusundaki analizleri ile tanınıyor. Gates, How Asia Works’ü kalkınma ekonomisi hakkında iki kilit soruya yanıt verdiği gerekçesiyle seçmiş. Bunlar, Japonya, Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi ülkeler nasıl yüksek büyüme hızları yakaladılar ve bunu sürdürdüler? Ve neden bunu başaran başka çok az ülke var?

4. The Rosie Effect, Graeme Simsion

Bir genetik profesörünün gerçek aşkı bulma hikayesi olan The Rosie Project romanının devamı ya da bir nevi toparlaması niteliğinde. Bilim ve duygular arasındaki çelişkili ilişkiye dayanıyor olmasıyla Gates’in listesinde.

5. Making the Modern World Materials and Dematerialization, Vaclav Smil

Gates’in favori yazarlarından Smil, bu kitabında okuyuculara üretimde kullanılan temel hammadderin tarihi yolculuğunu anlatıyor, yeni üretim yöntemlerinin bu malzemelerin arzı üzerindeki etkisini gösteriyor ve geleceğe dair öngörüler sunuyor. Özellikle yatırımcıların ilgisini çekebilecek kitap, az maddeyle çok daha fazla üretim yapılabileceğini de ispatlıyor.

Gates’in kitap seçkisini kaleme aldığı notun tamamını buradan okuyabilirsiniz.